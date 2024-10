„Čokoláda je obrovský průšvih.“ Vánoční cukroví podraží, vystřelily ceny másla i kakaa

Nepříjemné překvapení čeká letos milovníky vánočního cukroví. A to jak ty, kteří si ho pečou doma, tak ty, kteří si ho plánují koupit u cukráře. V obou případech letos vyjde dráž než vloni. Ceny klíčových výrobních surovin, másla a čokolády, významně vzrostly. Výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR Bohumil Hlavatý se nicméně nebojí, že by se Češi cukroví kvůli ceně vzdali. Říká také, že u lidí stále vítězí naprostá klasika.

Mouka, cukr, čokoláda, máslo, ořechy. To jsou hlavní suroviny pro výrobu vánočního cukroví. Bohužel letos téměř všechny zdražily, některé dokonce významně.

Vezměme to postupně. Cukr meziročně zlevnil, v září podle České statistického úřadu (ČSÚ) kilo vyšlo na 26,1 korun, loni tou samou dobou kilo stálo 32,9 korun.

Také mouka zlevnila, letos v září vyšel kilogram pšeničné hladké na 18,87 korun, loni v září to bylo 21,02 korun. „Mouka řádově poroste. Ne o moc, o jednotky procent. Důvod je jednoduchý, úroda v letošním roce je nižší, než byla v loňském roce,“ přidal výhled Hlavatý, který ale upozornil, že jde skutečně jen o odhad a navíc pro následující měsíce.

U ořechů záleží na druhu, například vlašské ořechy spálily jarní mrazy, takže u nich se očekává růst cen. Pořád ale ne tak velký jako u posledních dvou surovin.

Kostka másla už atakuje 75 korun

Máslo zdražilo zejména v posledních týdnech. Kilo v září podle ČSÚ vycházelo na 247,29 korun, meziročně je to nárůst o 24,9 procent. Došlo i k markantnímu meziměsíčnímu skoku, oproti letošnímu srpnu je dražší o 8,36 procenta. Data za říjen ještě k dispozici nejsou, ale už nyní je jasné, že pokles se nekoná, naopak. Kostka jihočeského másla momentálně vyjde i na 74 korun.

„Když je teplé léto, tak dojnice dojí trochu méně, protože zažívají tepelný stres, a i ta výživa je suchá a nemá tu kvalitu,“ vysvětloval už dříve předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček, proč ke zdražení došlo. Mléko vydojené během veder má nižší tučnost, je ho potřeba na výrobu másla více.

Dvojí kvalita másla? Nenechte se zlákat líbivou vlnkou na obalu, radí expertka

Jak se v případě másla cena bude vyvíjet, je v současnosti velkou otázkou. S chladným počasím by se dojivost měla stabilizovat, jenže podle agentury Reuters existuje problém, že u másla v Evropě poptávka významně převyšuje nabídku. Nepomáhá ani šíření nemocí u krav. „To máslo uvidíme, jaký to bude mít trend. Možná to půjde nahoru, možná dolů,“ konstatuje Hlavatý, ani on si netroufá hádat.

Čokoláda luxusním zbožím

Ještě více než máslo zdražila čokoláda. A u ní chybí i možné světlo na konci tunelu. Kakaové boby, ze kterých se čokoláda vyrábí, podle serveru Trading Economics od začátku roky zdražily o 82 procent, v dubnu dokonce cena vyšplhala na historické maximum.

„Čokoláda je obrovský průšvih a dlouhodobý. Když jsem mluvil s firmami, které sem dováží výhradně čokoládu ve velkém, tak už začínají říkat, že se z čokolády začne stávat luxusní zboží, které si ne každý bude moci dovolit. Takže čokoláda bude velký problém,“ předpovídá Hlavatý.

Podle něj za tímto enormním zdražením může neúroda kakaových bobů v Africe, konkrétně v Ghaně. Dovozci čokolády v Česku mluví až o pětinásobném růstu cen. „Údajně to pocítíme až po Novém roce, ještě všichni doprodávají staré zásoby,“ podotýká Hlavatý pro Blesk Zprávy.

„Je pravda, že už trošku znervózněli i cukráři a pekaři, přemýšlí, jak ne nahradit, ale jak změnit recepty, místo čokoládových polev se bude dělat něco jiného, protože ta cena cukroví půjde tak nahoru, že už bude neprodejná,“ nastínil nepříliš pozitivní budoucnost.

Češi cukroví u stromečku chtějí

Když se to všechno sečte, letošní vánoční cukroví bude dražší. „V letošním roce bych nebyl optimistou, že se ta cena nezmění,“ říká Hlavatý, že je to zejména kvůli cenám másla a čokolády. „Bohužel ty suroviny teď dělají psí kusy a jdou razantně nahoru,“ konstatuje.

I přes případné vyšší ceny se ale nebojí, že by Češi cukroví nekupovali. Jako příklad dává dřívější situaci. „Když se podíváme do roku 2022, tak vánoční cukroví zdražilo o 50-60 procent, v tu chvíli se všichni cukráři báli, že neprodají nic (…) ale ten zájem byl naprosto stejný jako před rokem,“ vypráví.

Vysvětluje to tím, že Vánoce jsou atypickým svátkem v roce a Češi prostě cukroví u stromečku chtějí. Navíc domácí pečení ani nevyjde o tolik levněji. „Taky tam ty suroviny zdražily,“ upozorňuje Hlavatý a připomíná, že ne každý má na zdlouhavé pečení čas, proto raději využije služby cukráře.

Co se týče konkrétních druhů cukroví, stále u Čechů vítězí klasika. Roste ale zájem o bezlepkové cukroví a pečivo. „Spousta pekáren investuje do bezlepkové výroby. Ono to není jednoduché, protože bez lepku ta mouka vypadá úplně jinak a udělat z ní dobré kvalitní pečivo je problém,“ říká výkonný ředitel.