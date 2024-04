Zadlužené Česko: Schodek veřejných financí loni opět stoupl, chybí 268,4 miliardy korun!

Eurostat při ověřování došel k závěru, že část přijatých důchodů z vlastnictví není podle mezinárodní metodiky příjmem, ale finanční transakcí, uvedl ČSÚ. „Na základě stanoviska Eurostatu byla provedena změna, v důsledku níž došlo ke zhoršení výsledku hospodaření za rok 2023 o 28,7 miliardy Kč,“ dodal. Schodek hospodaření vládních institucí se tak loni zvýšil na 268,4 miliardy korun z 215,4 miliardy o rok dřív.

Rozhodující podíl na deficitu veřejných financí mají tradičně ústřední vládní instituce, naopak místní vládní instituce, tedy obce a kraje, vykazují přebytek. Do celkového čísla se započítávají také fondy sociálního zabezpečení. Celkový vládní dluh na konci loňského roku činil 3,228 bilionu korun, o rok dřív byl 2,998 bilionu Kč.

