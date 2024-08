Čechy v posledních letech ani nepřekvapilo, že na vánoční zboží naráželi často již v září, ale už v polovině srpna? A to tu ještě nebylo. V době, kdy si ještě užívají letní dovolené a někteří lidé se na ně dokonce teprve chystají, pohled na regály s vánočními koulemi, girlandami z umělého zasněženého jehličí, figurky sobů, vločky či potřeby pro balení dárků pod stromeček budí přinejmenším údiv.

Ochlazení pohledem

„Totálně tím ničí kouzlo Vánoc,“ shodovali se lidé na sociální síti u snímků s vánočním zbožím v jednom obchodním řetězci. Nejlepší je brát to s humorem třeba jako psychologický pokus ochladit pohledem na vánoční ozdoby vedrem umořeného zákazníka. Při vážných úvahách by se hlavně pečlivé hospodyňky, pro které jsou Vánoce několikatýdenní řehole, mohly naopak dostávat do varu.

Je to šílenost!

I když je vánoční sezona z obchodního pohledu pro prodejce nejdůležitějším obdobím v roce, takto brzká nabídka svátečního zboží překvapila i ekonomy. „Obchodníci se snaží navodit vánoční atmosféru co nejdříve, kdy jsou lidé ochotni přece jenom více utrácet. Prodávat tento sortiment už teď v parných dnech mi ale přijde jako přehnané, šílené. Myslím si, že o něj v tuto chvíli ani nebude velký zájem. Lidé na Vánoce ještě nemají myšlenky,“ řekl ekonom Štěpán Křeček.

Poptávka vánočních stromů

Ve vší vážnosti na Vánoce už pomalu myslí vedení radnic a obecních úřadů. Již o prázdninách zveřejňují výzvy s poptávkou po vhodném vánočním stromě k ozdobení náměstí či centra obce. Pěkný vzrostlý jehličnan shánějí už teď například v Mikulově. Pozadu nezůstávají ani cukráři a cukrářky. Už nyní nabízejí příjem objednávek na vánoční cukroví. „Deset druhů, cena 1390 za kilo,“ nabízí například cukrář Vojta Poskočil z Třebíče.

Jako recese ano

Češi jsou velkými vyznavači recesí, takže na mnoha místech pořádají tzv. letní Vánoce. Uprostřed srpna si je užila Edita Poprocká (56) s kamarádkou Martinou Holou (56) ze Sokolovska. „Byly jsme na chatě a udělaly jsme si je pro pobavení. Měly jsme umělý stromeček a cukroví ponechané z loňska v mrazáku. Místo salátu a řízku ale bylo grilované maso,“ popsala. „Abych ale už v srpnu nakupovala vánoční dekoraci, to skutečně ne. To je fakt brzy,“ kroutila hlavou.

Fotogalerie 7 fotografií Regály zaplnily i koule na stromeček. Autor: Jitka Pecharová. E. Poprocká