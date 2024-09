Počasí ONLINE: První potvrzená oběť v Česku, sedm lidí se pohřešuje, Litovel pod vodou, Troubky noc zvládly

Povodně v Česku mají první oběť

V souvislosti se záplavami jeden člověk utonul v řece Krasovka na Bruntálsku, řekl ČRo policejní prezident. Policie eviduje také sedm pohřešovaných. Dosud bylo známo, že se pohřešují čtyři lidé.

„Evidujeme sedm pohřešovaných,“ řekl Vondrášek. „Jeden pohřešovaný po skoku do řeky Otavy, jeden pohřešovaný senior z domu seniorů v Kobylé nad Vidnavkou a jeden pád do vody v Krnově. Pokud jde o oběti, tak máme bohužel utonulého v řece Krasovka na Bruntálsku,“ dodal. Připomněl také dosud známé informace o třech pohřešovaných z auta, které v sobotu spadlo do rozbouřené vody v obci Lipová-lázně na Jesenicku, a o čtyřiapadesátiletém muži, který v sobotu spadl do rozvodněného Jankovického potoka v Jankovicích na Uherskohradišťsku.