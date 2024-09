Počasí ONLINE: Odříznuté Jesenicko, evakuace tisíců lidí a energetická kalamita

Hladina řeky Lužnice by se mohla v následujících hodinách dostat na úroveň padesátileté vody. Dotknout by se to mohlo především Soběslavi a Veselí nad Lužnicí a okolních obcí. Po zasedání jihočeského krizového štábu to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

"Máme pořád dostatek času se na to připravit. Ale musíme počítat s tím, že třeba ve Veselí nad Lužnicí bude hladina možná ještě o něco vyšší než padesátiletá, což by mohl být problém. Budeme tam bojovat o každý centimetr a bude důležité se na to připravit," uvedl Kuba.