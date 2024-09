Počasí ONLINE: Noční můra Troubek se vrátila! Pod vodou části Opavy i Ostravy

Voda má do Troubek na Přerovsku dorazit až v pondělí ráno, předtím se počítalo s noční povodňovou vlnou v 01:00. Podle posledních propočtů se kulminace na Bečvě v přerovské místní části v Dluhonicích ležících deset kilometrů před Troubkami očekává až brzy ráno, řekl přerovský primátor Přerova Petr Vrána (ANO). Zatímco v Troubkách zůstává prognóza špatná, v Přerově by se podle primátora voda rozlít neměla.

„Aktuální model kulminace vychází v Dluhonicích na 05:00, kdy by měla být výška hladiny 710 centimetrů a průtok 692 kubíků za sekundu, což není málo. Při této prognóze ale nepředpokládáme překonání protipovodňové ochrany v centru města a neměl by hrozit ani rozliv vody do ulic Přerova,“ uvedl primátor. Teprve poté voda z Dluhonic poteče do Troubek.

Zájem o evakuaci Troubek minimální, do přistavěných evakuačních autobusů nastoupily během dvou hodin dvě desítky z 2030 obyvatel. Část lidí se rozhodla odjet po vlastní ose, ale podle zjištění ČTK většina lidí vystěhovala cenné věci do pater a na místě zůstává.