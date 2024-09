ONLINE: První případy rabování při povodních. Pasažéry auta strženého řekou záchranáři stále hledají

Obyvatelé z některých evakuovaných části Ostravy se budou moci postupně vracet domů. Měli by být ale opatrní. Dům jim v případě potřeby pomůže prohlédnout statik. Novinářům to ve středu řekli primátor Jan Dohnal (ODS) a jeho náměstek pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Podle primátora by během dneška měla být ukončena evakuace jižní části Nové Vsi. Voda tam výrazně zaplavila severní část tohoto obvodu, stoupala tam až do výšky šesti metrů. Jižní část se ale podařilo uchránit. Podobná situace by mohla být i v centrálním městském obvodu, kde by se lidé mohli začít vracet do Přívozu, zaplavení jeho části způsobil trhlina v hrázi v úseku soutoku Opavy a Odry. Voda se pak začala rozlévat do města. Na provizorní opravě hráze by se dnes mělo začít pracovat. Z Přívozu muselo být zachráněno asi 600 lidí včetně dětí. „Věřím, že nejpozději během čtvrtku dojde k ukončení evakuace i na pomezí Koblova a Antošovic,“ řekl Dohnal.

Podle Boháče by ale lidé měli být opatrní. Je nutné, aby dům prohlédli. V případě, že uvidí praskliny a podobně, měli by ideálně kontaktovat svého starostu, který jim pomůže zařídit, aby dům prohlédl statik.