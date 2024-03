Další protest zemědělců napříč Evropou: Do ulic v Česku vyjede 1600 traktorů a dalších strojů

Na české silnice dnes při protestech zemědělců vyjede asi 1600 kusů techniky. Nejvíce, přes 400 strojů, je nahlášeno v Jihočeském kraji. ČTK to dnes po 06:00 řekla mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková. Protestní jízdy se uskuteční převážně v regionech a na hraničních přechodech, do Prahy by se zemědělci podle pořadatelů s technikou organizovaně vypravit neměli. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes ráno v České televizi uvedl, že pokud budou protesty v Česku pokračovat, vláda pro zemědělce nemá připravené žádné záchranné balíčky.