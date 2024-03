Nedožité narozeniny znásilněné Nely Moravcové (†31): Přátelé ji připomenou knihou!

Nela Moravcová prožila brutální utrpení, kdy ji v roce 2017 v pražských Holešovicích znásilnil a téměř umučil soused. „Buď zticha – chci si jen popovídat,“ vzpomínala Nela na jeho slova. Přiznala, že věděla, co se stane, až se zavřou dveře do bytu. „V době, kdy mě znásilňoval pěstí do obou intimních otvorů, kde jsem měla i řezné rány nožem, kdy mě mlátil a škrtil hlava nehlava, tak jsem si stále opakovala ,Nelo, ještě ne… ještě nemůžeš odejít, ještě jsi tu nesplnila vše, co potřebuješ.' Myslela jsem na svoji mámu, na svého tehdejšího snoubence, že jim nemůžu říct sbohem a obejmout je,“ popsala veřejně dramatické chvíle z domu v pražských Holešovicích.

Z traumatické zkušenosti se nedokázala sama dostat, proto se pokusila o sebevraždu skokem z okna. Po nešťastném pokusu skončila na vozíčku. Blesk.cz její příběh dlouhodobě sledoval. Také díky němu se Nele podařilo na sbírkové platformě Donio vybrat v rámci její sbírky několik set tisíc korun na to, aby si po následcích pokusu o sebevraždu mohla dovolit nákladné rehabilitace.

Díky nim se naplno vracela do plnohodnotného života, získala i vlastní bydlení. Po všem trápení, po všech traumatech, kterými si prošla a které by si nezasloužil nikdo. Vzdor jim tu byla pro druhé, a když to bylo v jejích silách, snažila se pomáhat.

22. dubna uplynou už dva roky od její nečekané smrti. Odkaz Nely ale žije dál. Nadaná fotografka a malířka, která před svou smrtí nosila v hlavě hned několik silných projektů, se dočká vlastní knihy. O plánech na její vznik ostatně už dříve sama hovořila s Bleskem. „Každá z kapitol je zamýšlena tak, abych tím mohla tomu, kdo ji bude číst, pomoci. Pomoc druhým je prioritní," vyprávěla Nela v září v roce 2021.

Své vysněné knihy se nakonec přece jen dočká, byť vyjde posmrtně k jejím nedožitým 33. narozeninám. „Jsme skupina přátel a pozůstalých a vydáváme knihu Nely Moravcové. Chceme jí věnovat dárek, který už si sama dát nestihla. Po dvou letech třídění materiálů a textů se blížíme k cíli. Bude i kampaň na Hithitu,“ píší na instagramu příznivci zesnulé Nely. Právě platforma Hithit zřejmě bude pro vydání knihy klíčová, protože na její vznik budou moci přispět samotní fanoušci.