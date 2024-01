Silvestr ONLINE: Smutek, zákazy a pokuty! Česko slavilo nový rok, nečekaně klidněji než dříve

Rodiče dětí, které se ode dneška narodí, dostanou vyšší rodičovskou. Místo dosavadních 300.000 korun budou moci čerpat o 50.000 korun víc. U vícerčat se pak částka zvedá o 75.000 korun na celkových 525.000 korun. Vyplácení dávky se zkracuje z maximálně čtyř let na nejvýš tři roky. Začala platit novela o státní sociální podpoře, která to upravuje. Za pobyt dítěte do tří let v dětské skupině, na jehož místo přispívá stát, mohou rodiče letos také platit víc než loni. Vláda kvůli růstu nákladů na provoz navýšila strop měsíční úhrady ze 4720 na 5060 korun.