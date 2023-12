Silvestr ONLINE: Pokuty za pyrotechniku v Česku. Policisté v Praze řeší podezřelé úmrtí

Kancléř Olaf Scholz vyzval ve svém novoročním projevu Němce, aby neztráceli důvěru v budoucnost, zatímco se musejí přizpůsobovat světu, který prochází mnoha krizemi a stále rychleji se mění. Informovala o tom agentura AP, podle níž šéf německé vlády také připomněl, že jeho země se navzdory loňským obavám vyrovnala s přerušením většiny dodávek ruského zemního plynu do Evropy.

„Tolik utrpení, tolik krveprolití. Náš svět se stal neklidnějším a drsnějším místem. Mění se téměř dechberoucí rychlostí,“ řekl kancléř v předem natočeném projevu s odkazem na ruskou invazi na Ukrajině, následný růst cen energií nebo krvavý útok palestinského radikálního hnutí Hamás, na který Izrael reagoval tvrdou vojenskou ofenzívou v Pásmu Gazy.

„Výsledkem je, že i my se musíme změnit,“ prohlásil. „Pro mnohé z nás je to znepokojující. U některých to také vyvolává nespokojenost. Beru si to k srdci. Ale vím také toto: My v Německu to zvládneme,“ dodal kancléř