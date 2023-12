Silvestr ONLINE: Pokuty za pyrotechniku i podezřelé úmrtí v Praze. A desítky požárů v Česku

Každý oslavy příchodu nového roku pojímá po svém. Před kluby v centru Prahy se tvoří fronty a lidé v nich nervózně přešlapují. Jiní zase s láhví vína či tvrdšího alkoholu posedávají venku na lavičkách. V centru Prahy se také začíná hromadit množství odpadu. Koše začnínají přetékat a odpadky kolem nich často leží i na zemi. S čím blížící se půlnocí přibývá petard a rachejtlí.

Do novoročního úklidu by se zaměstnanci Pražských služeb měli pustit kolem třetí hodiny ráno. Hrubý úklid by měl skončit v 10:00 a kolem 14. hodiny už by mělo být uklizeno definitivně. Úklid však může zkomplikovat počasí.