Smutná událost na Štědrý den: Zemřel ekonom Milan Zelený (†81), od Zemana dostál metál

Ve věku 81 let zemřel na Štědrý den ve Spojených státech česko-americký ekonom Milan Zelený. Emeritní profesor z newyorské Fordhamovy univerzity byl jedním z nejcitovanějších a nejrespektovanějších českých ekonomů, napsal server Hospodářské noviny (HN) . Zelený dostal v roce 2017 od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy.

Zeleného úmrtí pro HN potvrdil majitel břeclavské chemičky Fosfa Ivan Baťka, jehož firma spolupracuje s nadací ZET, na jejímž založení se Zelený podílel. „Je to pravda. Umřel v USA 24. prosince,“ uvedl Baťka a dodal, že Zelený už měl rodinný pohřeb.

Milan Zelený se zabýval zejména obory produktivity práce, teorie řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování. Je autorem více než 600 odborných článků a knih z oblastí ekonomie, managementu či kybernetiky. V češtině vyšly jeho knihy Cesty k úspěchu, Neučte se z vlastních chyb, Hledání vlastní cesty, Všechno bude jinak či To vám byl divný svět.

V roce 2012 zvažoval Zelený kandidovat v prezidentských volbách, svoji kandidaturu nakonec vzdal. Ostré spory vedl podle HN po revoluci v roce 1989 s tehdejším ministrem financí Václavem Klausem, který o něm mluvil jako o „nějakém neznámém panu profesoru Zeleném“.

Zelený se narodil v roce 1942 v Kluckých Chvalovicích na Kutnohorsku. Po studiu na Vysoké škole ekonomické nastoupil u profesora Oty Šika do Ekonomického ústavu Československé akademie věd. V roce 1967 odešel na studijní pobyt do USA, kde se po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa rozhodl zůstat. Ve Spojených státech dostudoval a získal americké občanství.

Stal se profesorem podnikového řízení na newyorské Kolumbijské univerzitě, působil na univerzitách v Číně, na Tchaj-wanu, v Indii a Brazílii a po roce 1989 také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Před třemi lety se Zelený stal členem vědeckého Institutu Equilibrium, který se zaměřuje na propojení odborníků z různých odvětví a diskusi o vzdělání, ekonomice a technologiích.

Nadaci ZET spoluzaložil na zlínské univerzitě za účelem rozvoje národního podnikatelství a zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.