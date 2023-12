Ivanku s novou tváří čeká rozhodující operace: Vánoce stráví na JIPce?!

„Nejvíc ze všeho si přeji to, co jiní považují za samozřejmost. Dívat se na svět oběma očima a moci jimi naráz pohnout doprava i doleva,“ přiznala Ivanka Blesk Zprávám v lednu tohoto roku. Byla totiž po operaci, která se nezdařila, navíc kvůli pandemii covidu-19 se nemohla dostat na operaci do Japonska.

Ivanka tak žila dva roky s otevřenou ránou v obličeji. Když se Ivanka v loňském roce konečně do Japonska dostala, bylo již na dokončení zákroku pozdě. Přidaly se navíc komplikace - prasknutý úchyt v implantátu a hrozící infekce.

„Ztratila jsem čas, ale neztratila jsem naději,“ řekla statečná žena, která navíc během života přišla o ty, co ji nejvíce podporovali a dávali jí sílu - o rodiče. Těm ale slíbila, že se nikdy nevzdá snu žít jako zdravý člověk. Proto znovu oslovila lékaře v Japonsku, zda by se nepokusili znovu najít řešení její situace. Znovu se pokusila obrátit i na veřejnost, lidé se opět semkli a poslali jí na operaci 2,5 milionu korun.

První prosincový týden odletěla Ivanka se svým přítelem na operaci, o které doufá, že bude poslední. „Čeká mě poslední velká orbitální kraniofacialní operace s dořešením celého očního prostoru včetně měkkých tkání, svalů, nervů. Půjde skutečně o náročnou operaci. Během konzultace se zkontroluje vše, co se dosud dělalo na všech kraniových operacích v USA, Japonsku a na základě výsledku se zhodnotí celkově kraniofaciální stav a přistoupí se k finálnímu rozhodnutí, z jakých částí se bude operace skládat,“ řekla Ivanka Blesk Zprávám.

Vánoční svátky na JIPce?

Zatímco ostatní lidé se chystali na Vánoce a sháněli dárky, Ivanka musela vyřešit administrativně-organizační stránku a další náležitosti kvůli odjezdu. Navíc by měla v Japonsku strávit dva měsíce. Neprožije tedy vánoční svátky v Česku, se svými blízkými.

„Operace proběhne 14. prosince. Podle toho, jak se bude vyvíjet postoperační stav, přichází v úvahu dvě varianty. Ta první je, že Vánoce bohužel budu trávit v nemocnici na JIPce pod neustálým lékařským dohledem, aby nedošlo ke komplikacím, které by mohly být v kombinaci s leukémií fatální,“ svěřila se Ivanka. Druhá, ta příznivější varianta je, že postoperační stav bude probíhat bez problémů a Ivanka bude moci svátky strávit se svým přítelem, ovšem s maximální dávkou ostražitosti a pod dohledem lékařů.

Ivanka: Díky všem, kteří mi věřili

Ivanka by ráda poděkovala úplně všem, kteří ji doprovázeli během její dlouhé cesty od první operace, až do úplného finále, které se uskuteční právě v půlce prosince.



„Není dostatečných slov vyjadřujících mou vděčnost všem lidem, kteří při mně stáli a věřili mi, že tuto obrovskou životní zkoušku boje o život zvládnu. Děkuji všem, kteří mě finančně podpořili, protože bez vás by moje naděje nikdy neexistovala,“ vzkazuje Ivanka nejen čtenářům Blesku a dodává: „Jsem nesmírně vděčná a nesu v sobě obrovskou dávku pokory, protože vím, že díky mé povaze jaká jsem, jsem si získala srdce vás všech.“