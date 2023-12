Je Česko připravené na další pandemii? Epidemiolog Maďar má pochyby, obavy budí i Čína.

„Pokud jde o Česko, po pandemii SARS-CoV-2 zůstaly Česku některé pozitivní věci, například jednotný systém hlášení infekčních nemocí on-line v reálném čase nebo indikátory včasného varování na straně Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS),“ řekl Blesk Zprávám Rastislav Maďar.

Co se ovšem podle něj příliš neposunulo, je práce Krajských hygienických stanic. „Potřebuje to větší digitalizaci a reformu činností a sjednocení systému veřejného zdravotnictví – všech klíčových institucí v ochraně veřejného zdraví – Státního zdravotního ústavu (SZU), KHS a Zdravotních ústavů včetně referenčních laboratoří, aby se mohlo efektivněji pracovat a komunikovat. Ochrana před biologickými nepříteli by měla mít jasně daný rozpočet, aby s tím bylo možné dlouhodobě pracovat, např. garantovanou určitou část HDP,“ domnívá se odborník.