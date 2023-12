„Zaměřujeme se výhradně na smrčky pichlavé. Ty ztepilé totiž rychle opadávají a my chceme, aby stromky vydržely klidně až do konce ledna,“ řekl majitel farmy Petr Sedlák (51).



Návštěvníci podle něj mají k dispozici výběr z několika tisíců stromků. „Jsou staré pět až šest let. Průměr kmenů mají většinou do 10 cm. Velikostně jsou od necelého metru, klidně i přes tři metry,“ upřesnil.

Zájemci chtějí podle něj nejčastěji dřeviny kolem 1,5 metru. Pro ty si přijeli i kamarádi Dan Kubík (34) a Michal Křepelka (30) z Brna. „Přijeli jsme si uříznout tři menší a jeden větší stromek. Vyplatí se to,“ vysvětlili.



Pily půjčí

Farma je připravena zájemcům bezplatně půjčit pily na uřezání. „Samozřejmě je zabalíme na místě do sítě a klidně vystavíme i doklad o zaplacení. Vše je už samozřejmě v ceně,“ dodal s úsměvem Sedlák.

délka: 00:59.33 Video Video se připravuje ... Levné vánoční stromky nabízí farma v Hodonicích na Znojemsku, jen si je lidé musí sami uříznout. Hynek Zdeněk

Farma v Hodonicích má otevřeno denně od 9 do 16 hodin. Největší nápor bývá o víkendech. V pracovní dny je tam naopak celkem klid. K dispozici jsou smrčky jak zelené, tak stříbrné.

Stromek i 50 kilo

Podobné je to i na plantáži ve Smilovicích na hranici se sousední Ropicí na Frýdecko-Místecku. Její majitel Petr Kovalský (37) spustil prodej pod širým nebem, ale vybrat si teď je tak trochu loterie. Smrčky pichlavé nebo kavkazské jedle jsou schované pod nánosem sněhu. Takto obalený stromeček přitom může vážit i 50 kilo!



Při výběru to znamená obrnit se trpělivostí, teplé rukavice sebou a taky igelit do auta, protože si každý s ním přemístí domů i trochu sněhu. Komu se však nechce třepat sní a lopotit se s řezáním, může si vybrat z už uřízlých nachystaných stromků.

Ceny se oproti loňsku zvedly jen o desetikorunu. Smrček pichlavý pořídíte od 400 a jedli kavkazskou od 550 Kč.

Koumáci přehazují značky

„Někteří lidé jezdí hned po zahájení prodeje, aby si ulovili ten nejhezčí stromek, jiní až těsně před Štědrým dnem, aby jim dlouho vydržel,“ sdělil Kovalský.

Ten sice nabízí možnost dřevinu si označit teď a vzít si ji později, ale že tam zůstane, lidem nezaručí. Najdou se koumáci, kteří štítek přehodí na jiný stromek, protože se jim zrovna ten označený líbí. „Na tak velké ploše nemáme šanci to uhlídat,“ přiznal pan Petr.

Jeho maminka paní Lenka (67) mu s plantáží pomáhá. „Na víkendy chystáme pro děti překvapení. Budou na ně čekat skřítci, aby se nenudily, než si rodiče vyberou,“ uvedla.