Stromky budou na prodejním místě u sádek nabízet do vyprodání zásob, nejdéle ale do pátku 16. prosince. Vybrat si zájemci mohou ze smrčků a borovic, které vyrostly v plzeňských městských lesích. Ceny se pohybují od 150 do 350 korun.

Prodej kaprů je naplánován od pátku 16. prosince. Poslední ryby bude možné koupit nejpozději 23. prosince v poledne, pokud se do té doby zásoby nevyprodají. „Maso našich ryb má velmi dobrou kvalitu, protože žijí v čisté vodě a živí se přirozenou potravou,“ uvedl náměstek primátora Aleš Tolar.

Kapr za 120 Kč

Cena za kilogram kapra je 120 korun. Za kuchání, odstranění ploutví, škrábání či stahování zájemci zaplatí 80 korun. Prodejní místo je otevřené denně od 10 do 17 hodin. Po dobu prodeje je možné k sádkám dojet autem.

Městští rybáři letos vylovili z Třemošenského rybníka přibližně 4 tuny ryb, do prodeje jde asi polovina, jen větší kusy. „Menší ryby se vrátí jako násada zpět do vod městských rybníků. To se týká hlavně kaprů s váhou do 2,3 kilogramu,“ dodal Richard Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku.

VIDEO: Vánoce v průměrné české rodině.

délka: 02:59.12 Video Video se připravuje ... Vánoce v průměrné české rodině. Videohub