Lucii (30) po porodu selhávalo srdce. Počet Čechů se srdečními obtížemi bude stoupat, varují lékaři

Lucie (30) už v 18 letech trpěla na srdeční arytmie. Podstoupila proto dva zákroky, které ji obtíží na čas zbavily – až do jejích 25 let, kdy poprvé otěhotněla.

„Tehdy se arytmie vrátily. Podle lékaře ale nebyly vážné, nasadil mi léky a celé těhotenství i porod proběhly bez problémů,“ vzpomíná Lucie. Po porodu léky vysadila a nic nenasvědčovalo tomu, že by měla mít dlouhodobé problémy.

Když ale po čtyřech letech otěhotněla podruhé, obtíže se vrátily a tentokrát výrazněji. „Začala jsem znovu brát léky, ale v pátém měsíci těhotenství se můj stav výrazně zhoršil. Zadýchávala jsem se a byla jsem hodně unavená. Když mě ale lékař ubezpečil, že to souvisí s těhotenstvím a jakmile porodím, vše bude zase dobré, řekla jsem si, že to budu muset do porodu vydržet,“ popisuje Lucie.

Šok: Srdce fungovalo na 15 %

Potíže se ale stupňovaly. Měla problém vyjít schody do druhého patra a ke konci těhotenství už nebyla kvůli dušnosti schopná spát vleže. „Bylo to hrozné. Po několika schodech jsem se cítila, jako bych vyšlapala do nejvyššího patra mrakodrapu, a když jsem si lehla, nemohla jsem popadnout dech, takže jsem spala vsedě. Téměř jsem se nevyspala, což ještě prohlubovalo únavu,“ vysvětluje Lucie. Po porodu se ale cítila pořád stejně špatně, a vyžádala si proto konzultaci u kardiologa. Ten ji vyšetřil a zjistil, že má městnavé srdeční selhání a její srdce pracuje pouze na 15 %.

„Nikdo v té chvíli nechápal, jak jsem mohla zvládnout porod. Okamžitě mě odvezli na jednotku intenzivní péče a nasadili léky,“ popisuje Lucie a pokračuje: „Byl to šok. Nebylo mi ještě ani třicet a selhávalo mi srdce. Navíc jsem nemohla být s dcerkou a skoro jsem ji neviděla, přivezli mi ji jen jednou za den. Bylo to pro mě psychicky velmi náročné.“

Po propuštění z nemocnice začala Lucie docházet do kardiologické ambulance v Ostravě, kde jí doporučili vyšetření ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně ve specializované ambulanci srdečního selhání. Zejména kvůli tomu, že se zde starají i o pacienty, kteří potřebují transplantaci srdce. Je totiž možné, že se to v budoucnu bude týkat i Lucie. „V Brně jsem ležela čtyři dny a provedli mi zde různá vyšetření, včetně testu na množství zásobního železa,“ popisuje Lucie. Lékaři z testu zjistili, že má hladinu nízkou, takže jí dali infuzi, aby jí zásobní železo doplnili.

Čokoláda nebo steaky železo nedoplní

Více než sto tisícům Čechů, kteří se léčí se srdečním selháním, by pomohlo doplnění zásobního železa. Nedostatkem tohoto minerálu totiž dle kardiologů trpí až polovina lidí, kteří se u nich se srdcem léčí. Kardiologové apelují na samotné pacienty, aby si nechali udělat vyšetření krve, které ukáže, jak na tom se zásobami jsou. Typickým projevem nedostatku železa je velká únava, nevýkonnost, dušnost, celková slabost či bušení srdce.

„Zásobní železo si lidé potravinovými doplňky nebo zvýšeným přísunem hořké čokolády či steaků nedoplní. Zkrátka se nevstřebá. Přitom jeho nedostatek nacházíme téměř u 70 % těch, které k nám přiveze sanitka pro akutní srdeční selhání. Zásobní železo lze velmi efektivně doplnit nitrožilně, a to buď přímo v nemocnici, nebo v kardiologických ambulancích. Lidem se srdečním selháním pak zásadně stoupne kvalita života, mají více energie, méně se zadýchávají, zkrátka se jim žije lépe,“ říká prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., předseda České asociace srdečního selhání České kardiologické společnosti.

Pro koho je nedostatek železa problém?

Každému člověku kolují v organismu 3 až 4 gramy železa, z toho 2,5 gramu je v krevním barvivu – hemoglobinu, který zajišťuje transport kyslíku v těle. „Další, přibližně jeden gram je železo zásobní a to je uloženo v buňkách jater a svalů. Toto železo je zapotřebí pro fungování mitochondrií – součástí buněk, které v těle slouží k tvorbě energie. Nedostatek zásobního železa umí potrápit zdravého jedince, natožpak pacienta s oslabeným srdcem. Pro něj je deficit železa velmi nebezpečný – srdeční sval nemá dostatek energie správně fungovat a při jakémkoliv zatížení se jeho selhávání zrychluje,“ vysvětluje kardiolog. Upozorňuje na to, že deficit minerálu nemusí souviset s tzv. anemií neboli chudokrevností. „I ti, co mají normální krevní obraz a hodnoty hemoglobinu, mohou trpět deficitem železa,“ doplňuje prof. Krejčí.

Lucie: Cítím se lépe i psychicky

Změnu po infuzi si Lucie nemohla vynachválit. „Do té doby jsem znala železo jen v tabletkách. Infuze mě překvapila a nečekala jsem, že po ní pocítím nějakou výraznou změnu, šlo přece ‚jenom‘ o železo,“ popisuje Lucie a doplňuje: „Hned druhý den jsem se ale cítila úplně jinak. Vůbec jsem nebyla unavená, bylo to, jako bych vypila několik energetických nápojů. Povzbudilo mě to i psychicky, najednou jsem měla pocit, že to půjde.“ Kromě toho kardiologové od sv. Anny zkombinovali Lucii léky na srdeční selhání tak, aby dosáhli pro ni ideální varianty.

Lucie je teď na mateřské dovolené a čas tráví hlavně se synem a dcerou. Velkou oporu má v příteli a také v rodičích a tchyni, kteří jí s péčí o děti pomáhají. Kvůli nemoci je v invalidním důchodu 1. stupně, ale doufá, že po mateřské bude moci pracovat alespoň na částečný úvazek. „Ráda bych se vrátila k práci v obchodě, kde jsem v kontaktu s lidmi, což mě baví, ale uvidím, jak to půjde. Teď na to zatím moc nemyslím, jsem hlavně ráda, že se cítím dobře, za což jsem vděčná a moc děkuji všem lékařům, kteří se na mé léčbě podíleli a podílejí, a doufám, že to tak dlouho vydrží,“ uzavírá optimisticky Lucie. Od poslední infuze se jí hladina zásobního železa stále drží na dobré úrovni.

Černý scénář pro Čechy

Srdečním selháním v Česku může podle posledních dat trpět až 370 000 lidí. Pokud se naplní pesimistický scénář českých kardiologů, v roce 2040 bude žít v tuzemsku až 900 000 osob se selháním srdce. U lidí starších 65 let je tato diagnóza už nyní nejčastější příčinou hospitalizace a právě u nich kardiologové nalézají deficit zásobního železa vůbec nejčastěji.

Doplnění zásob vysoce koncentrovaným železem hradí pacientům se srdečním selháním při splnění určitých podmínek všechny zdravotní pojišťovny.