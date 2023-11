Svatomartinská husa? Z Maďarska letos i za 1400 korun. Češi raději kupují levnější kachnu

Autor: Markéta Mikešová -

Už v sobotu Česko oslaví svatého Martina. I když zatím nevíme, jestli přijede na bílém koni, jisté je, že na talířích mnoha Čechů se opět objeví pečená drůbež. A tak se nabízí otázka, za kolik ji letos pořídíme. České supermarkety mají v nabídce převážně chlazené husy z dovozu, kg ptáka v celku začíná zhruba na 219 korunách, když nepočítáme akce. Stále populárnější jsou však kachny, které stojí méně a obchody se na ně začínají zaměřovat místo hus.

Dříve byly husy poměrně populární drůbeží, na dvorku je chovala řada domácností. Nešlo jen o maso, využití našlo i peří – často se stávalo hlavní náplní peřin na zimu. Jenže dnes už jsou husy zdrojem masa spíše pro movitější domácnosti, koupit si celého jednoho tohoto ptáka znamená připravit se na pořádný výdaj. Podle Agrární komory je chov hus velmi nákladný, v Česku se přestává vyplácet. Letos u nás bylo vykrmeno jen 125 tisíc kusů tohoto ptactva, což je o 26 procent méně než loni. Chovatelé se obecně dlouhodobě potýkají se složitou situací, nejdříve jejich chovy decimovala ptačí chřipka a pak vzrostla cena krmných směsí, která šla dolů až v poslední době, což svatomartinské nabídce příliš nepomohlo. Svatomartinské rohlíčky bez kynutí a snadno: Těsto dokonce můžete použít i na jiné pečivo! „Ceny krmných směsí se podle dosavadních oficiálních statistik stále drží na vysoké úrovni 10 899 korun za tunu u výkrmu masné drůbeže a u nosnic činí tato nákladová položka 9143 korun za tunu,“ vysvětluje Agrární komora, podle které ani domácí chovatelé nemohou vyšší náklady promítnout v celé své šíři do svých cen, jelikož vedle nich stojí konkurence v podobě řetězců. Přesto k jistému zdražení došlo, česká husa začíná na 250 korunách za kilogram. „Následně lidé zaplatí víc i v restauraci, ve velkých městech se cena za porci včetně přílohy pohybuje kolem 500 korun a za celou husu zákazníci zaplatí 2500 korun a více,“ popisuje komora. Husa z dovozu stojí o něco méně, Agrární komora je však přesvědčena, že není stejně kvalitní jako ta česká. „Většinou se jedná o zmrazenou drůbež, která nedosahuje nadstandardních kvalitativních parametrů jako tuzemské husy a není navíc vykrmována tradičním způsobem v kombinaci s pastvou,“ říká. Další možností, jak ušetřit, je zvolit kachnu. Ta se stává stále populárnější alternativou pro svatomartinské hody, v Česku jsou také její chovy rozšířenější a navíc kachny se líhnou po celý rok, oproti husám, které se líhnou jen do poloviny roku. Chlazené většinou v prodeji od středy V českých supermarketech je de facto nemožné sehnat českou husu, všechny nabízené jsou z dovozu. „Od dnešního dne (od středy, pozn. red.) máme v nabídce chlazené husy z Maďarska za cenu 269,90 Kč za kg. Se zařazením jsme čekali na poslední chvíli, neboť se z podstaty jedná o maso s krátkým datem minimální trvanlivosti,“ uvedl pro Blesk Zprávy tiskový mluvčí Košík.cz Filip Brož. Celá husa o necelých 4,5 kg tak vyjde na téměř 1200 korun. „Kachnu pak nabízíme z českého chovu za 179,90 Kč za kilo. Obecně však platí, že Češi dávají přednost spíše kachnám – a to zhruba ve dvou třetinách případů. Důvodem je především jejich nižší cena, ale také menší velikost, která je vhodnější pro běžnou domácnost. A také snadnější úprava,“ dodává Brož, který tak potvrzuje rostoucí popularitu kachen.

Také Kaufland zařadil chlazenou husu a její kusy do nabídky ve středu, i tato je z Maďarska, popsala pro Blesk Zprávy vedoucí komunikace Renata Maierl​. Drůbež doplní 23 svatomartinských vín.

„Tradiční svatomartinská nabídka u nás samozřejmě nechybí ani letos. Zákazníci si od dnešního dne (od pondělí, pozn. red.) mohou zakoupit husí stehna (429,90 Kč za 1 kg), prsa (429,90 Kč za 1 kg) i celou husu (219,90 Kč za 1 kg), které nabízíme chlazené a odebíráme je z Maďarska a Polska,“ sdělila Blesk Zprávám tisková mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. Od soboty obchod zařadí i svatomartinská vína.

Ve středu zahájilo prodej hus také Tesco. „Letos se v nabídce masa opět zaměříme vedle hus i na kachny a kachní díly, loni jsme je do svatomartinské nabídky zařadili poprvé a letos to na přání zákazníků zopakujeme. Zvýšený zájem ze strany zákazníků vidíme právě o kachny a kachní díly,“ sdělila za supermarket Iva Pavlousková.

„Ve ‚svatomartinské nabídce‘ Rohlíku je především chlazená husa, husí stehna a prsa od firmy Filip Töpfer. To je česká společnost, jejíž příběh se píše již několik desítek let (…). Všechna drůbež je dovážená z maďarských farem. Tohle maso je totiž v rámci husího sortimentu bezkonkurenčně nejlepší, maďarská drůbež je pojem, proto jsme zařadili do sortimentu,“ uvedla pro Blesk Zprávy tisková mluvčí Rohlík.cz Denisa Morgensteinová. Celou husu prodává obchod za něco málo přes 1400 korun. Kachny má jak české, tak maďarské. Od 9. 11. nabídne i svatomartinská vína.

„Také letos nabídneme našim zákazníkům u příležitosti svátku svatého Martina svatomartinskou husu. Husy zařazené do naší nabídky dovážíme, protože dostupnost hus chovaných v Česku je na tuzemském trhu nízká. Akční cena chlazené husy je 159,90 Kč/kg,“ komentuje vedoucí korporátní komunikace BILLA Dana Bratánková. „Jako vhodnou alternativu mohou naši zákazníci zakoupit také chlazenou kachnu, která částečně pochází od českých producentů. V nabídce ji máme za akční cenu 119,90 Kč/kg,“ dodává.