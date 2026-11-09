Budete potřebovat: na těsto: 400 g hladké mouky, 250 g zakysané smetany, 1 vanilkový cukr, 250 g studeného másla, špetka soli.
Na ořechovou náplň: 200 g vlašských ořechů, 100 g smetany ke šlehání (30 %+), půl lžičky skořice, 2 lžíce medu.
Postup: Do misky odvážíme mouku, osolíme, nakrájíme studené máslo na malé kostičky, přidáme vanilkový cukr, zakysanou smetanu a vše rychle spojíme v těsto (můžeme i velmi krátce v robotu). Těsto bude lehce lepit, nepřidáváme však mouku, aby zůstalo těsto křehké. Pracovat se s ním bude nakonec dobře. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a dáme alespoň na hodinu vychladit do lednice (klidně přes noc).
Mezitím si připravíme náplň, tedy do misky odvážíme namleté či rozmixované vlašské ořechy, přidáme smetanu, skořici, med a promícháme.
Troubu rozehřejeme na 175 °C. Vychlazené těsto rozdělíme na 4 díly. Každý díl rozválíme na hladkou moukou podsypaném válu do tvaru kruhu, o tloušťce cca 3 mm. Kruh nakrájíme na 8 dílků, jako pizzu.
Na širší část každého dílku dáme malou lžičku náplně, zamotáme směrem do středu do tvaru rohlíčku, konce stiskneme k sobě, aby náplň nevytekla a skládáme na plech vyložený pečicím papírem.
Rohlíčky potřeme rozšlehaným žloutkem s lžičkou vody a pečeme ve vyhřáté troubě na 175 °C cca 15 minut. Hotové rohlíčky necháme dojít na plechu na lince a můžeme pocukrovat či obalit moučkovým cukrem. Vychladlé rohlíčky uchováváme ve vzduchotěsné krabičce.
Tip Markéty: Když do těsta nedáte cukr, má spoustu využití- například i na slané záviny, kapsičky plněné slanými i sladkými náplněmi dle chuti. Další recepty najdete na jejím instagramu marketa_v_troube.