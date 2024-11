Svatomartinské víno letos výjimečně nečeká až na svatého Martina, ale na pultech se objeví už dnes! Každý tak má šanci ochutnat a ocenit práci vinařů. Jaké bude to letošní?

Vinaři zažili velmi komplikovaný rok. Část úrody, především na českých vinicích, zničil mráz. Hroznům neprospělo ani letní sucho a zářijové deště. Na trh tak sice míří více než 1,9 milionů lahví, je to ale zhruba o 800 000 lahví méně než vloni. Co ale chybí na množství, vynahradí kvalitou.

„Vína jsou svěží a aromatická. Bílá a růžová se vyznačují ovocitostí a jemnou kyselinkou, což jim dodává šťavnatost typickou pro Svatomartinská vína. Červená vína mají plné ovocné aroma a intenzivní chuť,“ popisuje Zbyněk Vičar, ředitel Vinařského fondu. Určitě se proto vyplatí Svatomartinské ochutnat.

Proč ho pít

Ťuknout si Svatomartinským vínem je tradice i chuťový zážitek. „Mladá vína přinášejí svěžest a radost z nové sezóny a jsou ideálním společníkem nejen k tradičním svatomartinským husám, ale i pro ty, kdo chtějí jako první ochutnat letošní plody moravských a českých vinic,“ říká sommeliérka Denisa Kolaříková.

Hledejte logo

Svatomartinské se může prodávat pouze v lahvích označených logem svatého Martina na koni jak na etiketě, tak na kapsli nebo šroubovém uzávěru na hrdle. Na lahvi kromě symbolu sv. Martina najdete ještě sklenku v národních barvách, která garantuje původ vína z České republiky.

Svatomartinské není »jen« mladé víno

Mladé víno může vyrobit každý vinař a za kvalitu ručí jen on sám, u Svatomartinských vín to je jinak. Jejich kvalitu totiž testují degustátoři podle přísných kritérií .„Spotřebitelé tak mají jistotu, že jako Svatomartinské nekoupí víno, které by neodpovídalo vysokým standardům,“ řekl Zbyněk Vičar.

Navíc tohle víno není možné vyrobit z jakýchkoli hroznů. Kromě toho, že hrozny musí být z České republiky, musí jít jen o určité odrůdy, případně jejich cuvée (směsi několika odrůd).

Tip: Svatomartinský košt

Protože Svatomartinská vína začínají prodávat již od dnešního dne, řada akcí a ochutnávek napříč celou republikou startuje hned od zítřka. Největší letošní akcí je ale Svatomartinský košt v Brně, který dodrží tradici a začne 11. 11. od 11 hodin na brněnském náměstí Svobody. Nabídne k ochutnání 100 druhů vín od vinařů z Moravy a z Čech a samozřejmě nebude chybět sv. Martin na bílém koni. Všechny akce najdete na www.vinazmoravyvinazcech.cz