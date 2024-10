Dechovou zkoušku zvládl jen vleže: Opilec se čtyřmi promile a zákazem řízení přišel o auto

Opil se tak, že nemohl chodit, proto sedl muž (55) za volant a vyrazil se v Moravské Třebové na Svitavsku projet. Zákaz řízení neřešil, silnici šněroval tak, až vyděšení lidé volali policisty. Ti řidiče našli válet se vedle auta. Vleže nadýchal přes čtyři promile. Za několik dnů si opileckou jízdu zopakoval. To už mu policisté auto zajistili.

Vůz, který to bral od krajnice ke krajnici, zaujal pozornost lidí. Obávali se, že řidič může být opilý. A byl. Když přivolaní policisté k autu dorazili, stálo u autobusové zastávky a řidič se válel vedle v trávě. Dechovou zkoušku, při které přístroj ukázal překvapivou hodnotu 4,16 promile, zvládl muž jen vleže.

Policisté navíc zjistili, že až do ledna 2026 nemá za volantem co dělat. Po vystřízlivění jim muž popsal, co v osudný den všechno podnikl. „Ráno vstal, dal si asi půl litru destilátu a rozhodl se, že se pojede projet. Během jízdy vypil další alkohol, a když si pak potřeboval odskočit, zastavil na parkovišti a při vystupování z vozidla zakopl a upadl na zem,“ sdělila policejní mluvčí Dita Holečková.

Muž si vyslechl podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za pár dnů ale svůj exces zopakoval. Policisté si v Útěchově všimli známé červené ibizy, a šli najisto. „Jaké bylo překvapení, že v něm seděl stejný řidič, kterého před několika dny našli jejich kolegové v trávě,“ dodala mluvčí.

Tentokrát opilec dýchl „jen“ 2,73 promile. Aby jej opět nenapadlo sednout za volant a ohrožovat ostatní, policisté mu vůz na místě zajistili. Neukázněnému řidiči hrozí až tři roky abstinence v base.