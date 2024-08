Policisté pomáhali u nehody: Opilec jim zatím naboural služební teréňák

„Aby nedošlo k prodlení a možnému ohrožení života nebo zdraví, využili policisté svého vybavení, přičemž vytvořili únikovou cestu uvězněné ženě a muži z havarovaného vozu,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš.

To už přispěchali i záchranáři, hasiči a hlídka dopravních policistů. Co se poté na místě událo, všechny překvapilo. K nehodě přijel řidič (30) s vozem Ford Galaxy, a protože místo nebylo průjezdné, pokoušel se odjet zpět. To ale bylo nad jeho síly.

„Narazil totiž do služebního kodiaqu policistů, kteří byli u převráceného kamionu jako první. Tentokrát se jim prvenství u dopravní nehody znovu podařilo, ale bohužel jedno z nabouraných vozidel bylo to jejich,“ popsal kuriózní situaci Mareš.

Z řidiče fordu to táhlo jako ze sudu. Alkohol před jízdou přiznal, prý tři piva. Po chvíli počet zvedl na šest. „Přístroj ukázal pozitivní výsledek s hodnotou přes dvě promile,“ doplnil Mareš. Opilci teď za ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí až tři roky v base.