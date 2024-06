Hříchy Čechů: Často se odbývají nezdravými levnějšími jídly a jí málo zeleniny, varuje expertka

Průzkum dále zjistil, že snídani si dopřeje 68 procent Čechů, necelá třetina denně svačí. Nejdůležitějším jídlem dne je oběd, který lidé preferují zásadně teplý.

Jako velký problém odbornice vnímá to, že hodně strávníků nekonzumuje dostatek ovoce a zeleniny, které bývají často součástí svačin či snídaní, které právě řada lidí vynechává. Podle šetření Eurobarometru 48 procent Čechů uvedlo, že denně nesní ani jednu porci zeleniny, doporučených je přitom nejméně pět porcí. Kvůli nedostatku zeleniny a ovoce hrozí i nemoci.

„Ovoce a zelenina by měly tvořit základ našeho jídelníčku, protože jsou nenahraditelným zdrojem nejen vlákniny, ale i vitamínů a minerálů. Nízká konzumace ovoce a zeleniny je prokazatelně spjata s vyšším rizikem rozvoje mnoha nemocí, včetně některých druhů rakoviny nebo diabetu. Z tohoto pohledu je problematické, že se v jídelníčku Čechů ovoce a zelenina vyskytují ve vyšší míře pouze během snídaně a svačiny – což jsou zároveň chody, které velká část lidí vynechává. Řešením může být nejen větší čas vyhrazený na jídlo, ale i úprava složení pokrmů nabízených v době oběda tak, aby jejich nabídka odrážela současná výživová doporučení,“ upozornila MUDr. Eliška Selinger ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Lékařka dodala, že podle současných doporučení by člověk měl sníst minimálně 500-600 gramů ovoce a zeleniny denně.

To, že Češi nekonzumují dostatečné množství ovoce a zeleniny může být zapříčiněno i kulturní zvyklostí. „Je to určitě kulturní zvyk. Česká kuchyně, tak jak my jí známe, není na ovoce a zeleninu zrovna bohatá, jsou to spíš přílohové saláty k řízku než základ stravy, na rozdíl třeba od středomořské kuchyně i blízkovýchodní chuti nebo jiných, my zeleninu zkrátka neupravujeme, když už ji upravujeme, neumíme ji upravit lákavě, spoustě lidem nechutná. A je to škoda, protože ona jde upravit tak, aby chutnala,“ vysvětlila lékařka Blesk Zprávám.

A co dalšího za tím stojí? „Roli určitě hraje i cena, řeší se to poměrně pravidelně a bohužel ovoce a zelenina jsou celkem drahé produkty pro spoustu z nás, zejména pokud si chceme dopřát nějakou vyšší pestrost, není tam větší podpora snížení ceny. Ve chvíli, kdy se rodiny musí rozhodovat, co koupí, ovoce a zelenina je první, co letí z košíku,“ řekla expertka.