Inflace „žene“ Čechy ke krádežím, v obchodech mizí sýr i pečivo. „Jídlo je drahé,“ hájí se zloděj

Nejen v České republice ale například i v Polsku či Velké Británii se začal rozmáhat nový trend. Lidé začínají čím dál častěji krást základní potraviny. „Roste zájem ze strany zlodějů o základní potraviny, jako například máslo, pečivo, uzeniny, nebo další mléčné produkty,“ sdělil Blesk Zprávám tiskový mluvčí maloobchodního řetězce Penny. Podle všeho za to může kromě doznívající pandemie koronaviru také inflace a zdražování. Zloději, které vyzpovídali reportéři BBC, se nechali slyšet, že jim jejich platy či jiné příjmy nestačí na to, aby pokryli to, co potřebují. „Kdybych vydělával dost, pravděpodobně bych přestal krást,“ řekl například 25letý pracující Ash.

Počty krádeží a počty pokusů o krádeže v obchodech se loni meziročně zvýšil o 47 procent, vyplývá ze statistik společnosti M2C, která zajišťuje ostrahu obchodních řetězců a center. Trend začal narůstat od doby, kdy došlo ke zrušení opatření proti šíření koronaviru, nicméně krádeží přibývá i kvůli současné ekonomické situaci, kdy lidé chudnou. Bezpečnostní agentura dále uvedla, že lidé jsou nyní i více agresivní, což se projevuje tak, že se častěji dohadující se zaměstnanci a dožadují se zboží z akčních nabídek, které není na skladě.

Nastupující trend zaznamenala také Policie ČR, podle jejích statistik se loni v obchodech stalo 9 092 krádeží, zatímco v roce 2021 jich bylo 5 725. U krádeží se přitom často jedná i o základní potraviny, jako jsou masné a mléčné výrobky.

Lidé začali krást pečivo

„V průběhu loňského roku došlo k mírnému nárůstu počtu případů krádeží na našich prodejnách. Tento trend pokračuje i v průběhu letošního roku,“ potvrdil Blesk Zprávám tiskový mluvčí Penny, jednoho z největších maloobchodních řetězců v ČR, Tomáš Kubík.

Dříve lidé kradli dražší produkty, to se však v poslední době změnilo. „Většinou se jedná o drobné krádeže, které ve většině případů odhalíme již ve stádiu pokusu. Mezi dlouhodobě oblíbené cíle patří například drobné cukrovinky, nebo naopak tvrdý alkohol či dražší čokolády. Přibližně od poloviny loňského roku sledujeme nový trend, kdy vedle výše zmíněných produktů roste zájem ze strany zlodějů o základní potraviny, jako například máslo, pečivo, uzeniny, nebo další mléčné produkty,“ sdělil Kubík.

To, že se zloději nyní zaměřili i na základní potraviny, Blesk Zprávám potvrdila také tisková mluvčí obchodní skupiny Tesco Iva Pavlousková: „Pozorujeme zvýšený počet pokusů o krádeže zboží. Předmětem pozornosti nenechavců jsou i obyčejné potraviny jako pečivo, mléčné výrobky, uzeniny nebo ovoce a zelenina. Preference odcizeného sortimentu se moc nemění. My se v prvé řadě zaměřujeme na prevenci krádeží. Situaci bedlivě sledujeme, podle aktuální se přizpůsobujeme a přijímáme nová potřebná opatření.“

Prodejny Penny se však proti zlodějům směle brání. „Všechny naše prodejny jsou proti krádežím standardně zabezpečeny. Mezi nejdůležitější opatření patří mimo jiné elektronický zabezpečovací systém, elektronické zabezpečení zboží, kamerový systém nebo personál. Každý případ krádeže či pokus o krádež hlásíme policii,“ řekl Kubík.

Kradu, protože mi nestačí plat

Podobný trend byl na jaře zaznamenán i v sousedním Polsku, kdy prudce vzrostl počet krádeží v obchodech a to konkrétně o 31,1 procenta. I zde se ukázalo, že novým jevem jsou krádeže základních potravin. Odborníci uvedli, že za tím stojí především lidé, které ke krádežím dohnaly okolnosti.

Stejným problémům čelí také Velká Británie, napsalo zpravodajství BBC. Maso a sýry se zde opatřují i bezpečnostními štítky.

25letý Ash z Londýna, jehož jméno bylo redakcí pozměněno, vypověděl, že kdyby v obchodě nekradl, mohl by si dovolit pouze balené nudle. „Moje krádeže v obchodech odstartovaly zvyšující se životní náklady,“ vysvětlil mladý muž.

Ash je přitom zaměstnaný, nicméně jeho plat mu nestačí. „Kdybych vydělával dost, pravděpodobně bych přestal krást. V tuto chvíli si musím vybrat, zda zaplatím za jídlo, nebo budu moct jít ven za svými přáteli. Neměl bych se tak rozhodovat,“ okomentoval svou špatnou životní situaci.

Podle něj lidé z dělnické třídy „nemohou dělat nic jiného, než chodit do práce“. „To odmítám přijmout,“ zatvrdil se. „Krademe jídlo, ale to by mělo být cenově dostupné.“

Jednou ho chytila ochranka. „Chytili mě v Tescu a řekl jsem ochrance, že si to jídlo nemůžu dovolit. Nakonec se mi omluvili.“ A počet lidí jako Ash roste.

23letá studentka Lola je nejspíš někdo, do koho by nikdo neřekl, že právě ona je zlodějka. „Kradu jen věci, které potřebuji, které si nemohu dovolit. Třeba instantní kávu,“ svěřuje se. Lola žije ze studentské půjčky a přitom dokončuje magisterské studium. Rodiče jí nic nepřispívají. Po zaplacení nájmu má problémy s tím si dovolit základní věci, proto se rozhodla krást v obchodech. „Mělo by to být právo každého si dovolit nakoupit,“ vypověděla dívka.

Na otázku, proč si nekoupí levnější kávu, odpověděla, že dříve pracovala a zvykla si kupovat kávu lepší chuti. „Myslím, že ukrást tu a tam něco za 7 liber (v přepočtu přibližně 200 Kč, pozn. redakce) nemá velký dopad,“ dodala studentka.