Místo hovězího kuřecí, grahamové mouky obyčejná, máslové výrobky bez másla, sýr bez mléka…Polští inspektoři zjistili, že tamní výrobci hřeší na těžkou dobu a šidí potraviny ve velkém. Co na to Češi s plnými košíky? „Nezájem, blbost,“ tvrdí.

Na to, že v Polsku masivně vyměňují dražší suroviny za levnější, aniž by to stálo na obalech, upozornila Agrární komora ČR. Až v 77 procentech byl podvod polskými kontrolory odhalen u masa. Přesto na parkovišti před jejich supermarketem stále převažují české značky.

„Myslíte si, že u nás se to neděje? Co čekáte, že dostane na talíř v restauracích v příhraničí? Polské maso stejné jako v obchodech. Jezdíme sem každý týden. Jejich potraviny jsou chutnější než naše. Ať si někdo zkusí nalít do sklenice polskou a u nás koupenou šlehačku a ochutnat. Hned bude mít jasno,“ uvedla před obchodem Anežka Danelová z Českého Těšína.

Lidé tomu nevěří

„Hloupost,“ hlesl k zjištění inspekce také Václav Austera z Havířova. „Pro maso i vlastně všechno ostatní k sousedům jezdím pravidelně. Hodně ušetřím a kvalita zboží je o poznání lepší, v tom mě nikdo nepřesvědčí,“ poznamenal muž.

Podle něj mají podobné zprávy spíše za úkol odradit Čechy od nákupů v levném Polsku.

