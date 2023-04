Tomka (†14) ubodal přímo v parku: Jen jsem se bránil, lhal u soudu agresor (15)

Brit vedl útok zvlášť brutálním způsobem. Tomkovi způsobil drastická poranění. Bodl nebohého chlapce do hrudníku a čepel zajela do hloubky osmi centimetrů. V době incidentu bylo Aimesovi taktéž pouhých čtrnáct let.

U soudu pak lhal. Tvrdil, že se pouze bránil skupince teenagerů, ve kterém byl i poté usmrcený Polák. Prý se pouze procházel po parku se svou přítelkyní, když je skupinka mladistvých začala obtěžovat, informoval polský deník Fakt.

K incidentu dodal, že u sebe měl pouze pro jistotu dlouhý nůž a hodil se mu, když ho údajně parta mladíků začala kopat a bít pěstmi. Obžaloba posléze prokázala, že šlo o lež.

Prokurátor připustil, že ani mladý Polák není bez viny a způsobil Amiesovi lehká zranění. Nicméně hlavním agresorem byl právě dnes již patnáctiletý Brit. Útočník podle soudu před útokem oběti údajně vyhrožoval, že ji ubodá. Když tak udělal, vraždou se chlubil. „Dostal sem ho,“ měl pronést s nožem od krve.

„Nikdo, kdo se brání útoku, by pak taková slova nepronesl,“ uvedl k tragickému případu prokurátor Peter Makepeace. V pondělí 17. dubna shledal Korunní soud v Newcastlu Amiese vinným z vraždy. O trestu se rozhodne při příštím jednání plánovaném na červen.