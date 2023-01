Krásná vizážistka (21) vypadla z balkonu: Zřejmě už se nikdy nepostaví na nohy!

Maddi strávila první týdny nového roku v thajské nemocnici. A není se čemu divit, po pádu si nejen zlomila páteř, ale také si propíchla plíci. Za nešťastnicí se z Británie ihned vydali její rodiče Karen a Jamie. Situace je vážnější, než by se mohlo zdát. Talentované kosmetičce hrozí, že už se nepostaví na nohy.

A co víc, jak se ukázalo, dívka neměla zaplacené cestovní pojištění, její převoz do Británie tak vyjde rodiče pěkně draho. K tomuto kroku bude potřeba pro Maddi sehnat v přepočtu zhruba 2,7 milionu korun. „Jsme si jisti, že jakmile se dostane do Británie, dostane se jí rehabilitace a bude v pořádku,“ neztrácí její maminka naději a doufá, že bude mít dceru do čtrnácti dnů doma.

Rodinu bohužel stále neopustil veliký strašák. Bude Maddi vůbec ještě někdy chodit? „Víme, že je na té cestě ještě mnoho překážek, ale věříme, že to můžeme překonat,“ vysvětlila Karen. Samotná Maddi si z úrazu mnoho nepamatuje. V Thajsku byla na třítýdenním výletu s přítelem, aby tam oslavili začátek nového roku. Z večera, kdy k neštěstí došlo, si vybavuje pouze fragmenty.

Údajně si šla dát na balkon cigaretu, zatímco její partner spal. Pak už se se šílenými bolestmi probudila v sanitce. Podle svědků musela Maddi pod balkonem ležet několik desítek minut. „Pamatuje si jen to, jak letěla vzduchem,“ podotkla její matka s tím, že leč operace plic a zad dopadla dobře, stále není jasné, jestli bude dívka chodit. „Postupně se s tím vyrovnáváme,“ dodala pro deník Metro.