Drahé hodinky, kabelky a kokain! Na pohled nevinná inženýrka vedla drogové impérium

Britka Danielle Staffordová si užívala luxusního zboží a nakupovala v těch nejdražších obchodech i přes to, že měla průměrně placenou práci. Jak se ukázalo, podnikavá žena si na život vydělávala bokem. Měla pod palcem drogové impérium. Teď si na ni došlápli policisté a zřejmě stráví značnou část života za mřížemi.

Inženýrka a absolventka univerzity v Hullu nemusela nikdy sáhnout do příjmů z klasického zaměstnání. Veškerý život financovala z vedení drogového impéria. Donedávna se zdálo, že jsou zákony na britskou paničku krátké. To až do doby, kdy Staffordová spáchala nevinný dopravní přestupek.

Policisté ji zastavili poté, co ve svém voze překročila povolenou rychlost. Rychle ale pochopili, že před očima mají vážnější případ. Strážci zákona ženu zadrželi a odhalili obří drogový obchod. V jejím domě našli zhruba 700 000 korun v hotovosti a drogy za asi 900 000 korun. A nejen to. V rezidenci nalezli devět luxusních hodinek nebo tři kabelky Louis Vuitton.

Staffordová se krátce po zadržení policistům sama přiznala. Jak uvedla, měla prsty v obchodu s heroinem, crackem, kokainem nebo konopím. Podle deníku Daily Star byla do byznysu zapletená od října roku 2017 do května roku 2020. Důkazy o zločinech kriminalisté nalezli v jejím mobilu. Žena neustále rozesílala smsky, díky kterým řídila drogové impérium.

„Ujistěte se, že zaplatí,“ nařizovala svým podřízeným. Mobil Staffordové neustále zvonil i po jejím zadržení policisty. „Přišlo asi dvacet telefonátů a dalších dvacet zpráv,“ uvedla žalobkyně Nasima Bashirová. „Množství a hodnota drog nalezených u ní doma byly značné. Upřímně řečeno, je absurdní tvrdit, že byly pro její osobní potřebu nebo dokonce patřily nějaké jiné neznámé třetí straně,“ dodala Bashirová. Kolik let Staffordová stráví za mřížemi, není zatím jasné.