Smrt Havlova bodyguarda Kollmana (†76): „Byl bohém a jeho tréninky stály za to,“ vzpomínají strážníci

Na Františka Kollmana (†76), někdejšího bodyguarda Václava Havla, zkušeného instruktora bojových umění, ale také malíře a rytce skla, jehož poslední rozloučení proběhne tento týden, vzpomínají i pražští městští strážníci. Byl bohém a jeho tréninky stály za to, uvedli na muže, který Havla doprovázel bez „bouchačky“, zato se uměl ohánět i japonskou katanou, na sociální síti.

„Nositel 6. danu v judu a jako jeden z mála Evropanů nositel 9. danu v jiu-jitsu. Několikanásobný mistr republiky v judu. Mistr světa z roku 1965 v jiu-jitsu. Osobní strážce prezidenta Václava Havla v prvním funkčním období. Instruktor bojových umění. Talentovaný malíř. Autor knihy ′Život je boj′. Protagonista několika dokumentů. Bohém. Samuraj. Nepřehlédnutelná a nezapomenutelná osobnost se širokým záběrem. A také člověk, který úzce spolupracoval s naší městskou policií v jejích počátcích,“ vypočítává na facebooku Městská policie hlavního města Prahy.

Trénoval nováčky v sebeobraně

„Už v září 1991, tedy ještě před samotným vznikem naší organizace, trénoval v sebeobraně nově přijaté zaměstnance, tehdy ještě v tělocvičně na Balkáně. Tato spolupráce trvala přes dva roky a za tu dobu pan Kollman vycvičil několik desítek, možná stovek strážníků,“ upozorňuje policie.



„Jak říká jeden z těch, kteří tu éru pamatují: ′Jeho tréninky stály za to! Já z toho, co mě tenkrát naučil, žiju profesně dodnes,′″ dodává ve své vzpomínce pražská městská policie.

Havlův samuraj bez bouchačky

Kollman byl všestranný člověk a nevšední „úkaz“. Už jako Havlův bodyguard u sebe nikdy nenosil střelnou zbraň, spoléhal se na svůj výcvik právě v bojových sportech. „Měl jsem vrhačky, nože. A takovou speciální měděnou trubičku a v ní jehly. To se zapíchne do krku,“ řekl v roce 2009 v rozhovoru pro časopis Týden.

Doma měl i „Havlův samuraj“ japonskou katanu. „V jiu-jitsu mám vyšší dan než Chuck Norris. Ale má ode mě nějaké obrazy a vybroušenou vázu,“ dodával.

Potíže s plícemi

Kollmana však dohnaly problémy s plícemi, kterými trpěl dlouhodobě. „Je to asi půl roku, co Franta ležel s plícemi ve vojenské nemocnici, potom ve vinohradské nemocnici a odtamtud ho převeleli do sanatoria Na Pleši. Tam se mu ale nelíbilo a před dvěma týdny se nechal převézt domů,“ prozradil Aha! jeho kamarád Josef Kočovský.

Poslední rozloučení s Františkem Kollmanem proběhne již ve čtvrtek 7. září v Praze - Strašnicích.

Detaily posledního rozloučení s Havlovým bodyguardem Kollmanem (†76): Pohřeb i zádušní mše