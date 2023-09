Smrt samuraje Františka Kollmana (†76): První bodyguard Havla prohrál boj s plícemi

I když byl bodyguardem prezidenta Václava Havla (†75) jen několik týdnů, byl připraven pro něj zemřít. Učily se od něj tajné služby, byl inspirací umělcům. Velmistr japonských bojových umění a malíř František Kollman (†76) ve středu večer odešel do bohémského nebe.

Smutnou zprávu Blesku sdělil jeho kamarád a majitel pražské restaurace U Vodárny Josef Kočovský. „Je to asi půl roku, co Franta ležel s plícemi ve Vojenské nemocnici, potom ve Vinohradské nemocnici a odtamtud ho převeleli do sanatoria Na Pleši. Tam se mu ale nelíbilo a před dvěma týdny se nechal převézt domů,“ informoval Kočovský s tím, že za kamarádem se byl s hercem Jiřím Krampolem (85) podívat předminulou sobotu hned po jeho návratu z nemocnice.

„Měl sice ty hadičky v nose a byl připojen na dýchací přístroj, ale jinak se jevil v pořádku,“ popisoval Kočovský, kterého s Kollmanem pojilo dvacetileté přátelství.

Zbraň nenosil

Kollman byl především vynikající výtvarník, sportovec a až potom bodyguard. K tomu se dostal vlastně náhodou. Dělával v 70. letech vyhazovače v jazzovém klubu, kam chodívala spousta disidentů, tam se seznámil i s Havlem. Když pak vzniklo Občanské fórum, požádali ho, aby se přidal a staral se o bezpečnost. Dal dohromady drsnou partu bojovníků, ze které se později stala ochranka nového prezidenta.

Ani v té době ale u sebe nenosil zbraň. Měl pouze vrhací nože a speciální měděnou trubičku s jehlami, které se zapíchnou do krku. Všichni členové první ochranky tehdy podpisem stvrdili, že jsou připraveni pro prezidenta zemřít. „Klidně bych do cesty kulce skočil. Pro Havla bych to udělal. Pro nikoho z dnešních politiků už ne,“ hlásal Kollman.

Hlavně umělec

Brzy však zjistil, že práce ochránce prezidenta není pro něj. „Nemohl bych malovat, pořád bych musel být s prezidentem. A já jsem kumštýř,“ říkal. „Bydlel za Běchovicemi v domě, kde měl zároveň penzion a ateliér. Tam jsme za ním s Krampolem jezdili každý týden. Hrála nám živá hudba, žvanili jsme a on při tom maloval. My chlastali, on ale ne, byl to výsostný sportovec,“ popisuje Kočovský.

Muž plný života

Kollman byl neobyčejný umělec. Soukromě studoval u akademického malíře Zdeňka Buriana, dokázal malovat oběma rukama najednou. Svoje obrazy vystavoval Kollman i v galerii Zelený dům. „Během covidu měl u nás František velkou výstavu,“ řekla Blesku majitelka galerie Martina Machalíčková. „Každému by se rozdal. Vždy měl co povídat. Vždy se chtěl zapojovat do veřejného života a byla s ním legrace. Tady v Újezdě nad Lesy ho znal každý,“ zavzpomínala na malíře.

Velmistr bojových umění

V jiu-jitsu měl jako jeden z mála Evropanů devátý dan z deseti, udělovaný pouze v Japonsku.

V judu měl šestý dan.

Byl několikanásobným mistrem republiky v judu.

V Japonsku ho pasovali na samuraje.

Hodiny jiu-jitsu (techniky tichého zabíjení) u něj braly izraelské, korejské či kubánské speciální síly.

Po revoluci byl také šéfem výcviku sebeobrany české policie.

Kamarád Chucka Norrise

Kollman měl za přítele i akčního herce Chucka Norrise (83). „V jiu-jitsu mám vyšší dan než Chuck Norris. Ale Chuck má ode mě nějaké obrazy a vybroušenou vázu,“ dával k dobrému vždy rád Kollman. Poslední roky s Krampolem byli velkými zastánci zachování fiakrů v Praze. „Dokonce na podporu fiakrů kreslil plakáty. Byl to velký člověk tělem i duší, velký charakter a opravdový mistr kresby. Naší zemičce bude moc chybět,“ uzavřel Kočovský.