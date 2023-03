»Samuraj z Prahy« Petr Donátek: 4 roky za vykonání špinavé práce pro thajský režim. Za prachy dal zbít kritiky krále!

Stalo se v Paříži v listopadu 2019. Transgender žena Aun Nekoová (29), kritička despotického režimu thajského krále žijící ve vyhnanství, s přítelem (37) odcházela z baru, když je zastavili a brutálně zbili dva svalnatci s kapucemi!

„Bili mě až do padnutí, kopali do mě. Můj přítel se je snažil zastavit, ale zmlátili ho také,“ vylíčila do protokolu, šťastná, že se jí podařilo utéct zpět do podniku. Ač oba pachatelé z místa činu utekli, policie je brzy dopadla. Vyšetřování odhalilo, že jde o Čechy – vyznavače MMA (smíšená bojová umění) Jakuba H. (26) a Daniela V. (28). Záhy také bylo jasné, že oběma letenky do Paříže koupil právě zakladatel pražské samurajské školy Petr Donátek! Sám s nimi do Francie cestoval, na místě hradil jejich výdaje, útok dokonce nahrával na mobil. Poté ihned ujel do Česka.

Obvyklá praxe?

Nekoová je přesvědčena, že útok nařídil thajský režim a vykonavatele z Česka k němu najal. „Thajský král na nás poslal samuraje! Panovník se často zdržuje v Bavorsku, takže do Čech je to kousek. Navíc je to jeho obvyklá praxe,“ vysvětlila deníku Bild, jemuž velkopanské manýry v Ga-Pa žijícího Vatčirálongkóna (70) alias Rámy X. dlouhodobě překážejí.

Jakub H. u soudu přiznal, že měl za napadení dostat 50 tisíc korun. S druhým bijcem vyfasovali po 26 měsících, které již mají odpykané. „O podílu paláce není pochyb. Existují důkazy, že Češi byli zapojeni i do dalších útoků na exulanty,“ tvrdí thajský expert na lidská práva Andrew MacGregor Marshall (51).

Dopaden v Itálii

Osnovatele Donátka soudili na útěku, v nepřítomnosti dostal nejdřív 30 měsíců. Klec ale spadla 13. července 2022, když si užíval dovolené v Itálii. Byl zatčen a předán francouzské justici. V aktuálním odvolacím jednání mu trest zvedli na čtyřletý, a to byl ještě zproštěn obžaloby z organizování trestné činnosti. Po odpykání trestu navíc už doživotně nesmí vstoupit na francouzskou půdu.

Víte, že...

Kritika monarchie je v Thajsku hrdelním zločinem, Nekoová proto po převratu v roce 2014 uprchla přes Laos do Francie, kde má od roku 2015 politický azyl.