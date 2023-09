Detaily posledního rozloučení s Havlovým bodyguardem Kollmanem (†76): Pohřeb i zádušní mše

Ve věku 76 let ve středu 30. srpna náhle odešel do bohémského nebe první osobní strážce exprezidenta Václava Havla Frntišek Kollman. Přibližně půl roku měl vážnější problémy s plícemi. Poslední rozloučení s výtvarníkem a velmistrem bojových umění proběhne 7. září ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice. Zároveň by za zemřelého měla být 10. září sloužena zádušní vzpomínková mše v síni Opata Prokopa na Sázavě. Zanechal za sebou syna a dvě dcery se třemi vnoučaty.