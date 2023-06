Wollner se obul do minulosti nového šéfa ČT: Součkovi hrozí „špinavým prádlem“

Novým generálním ředitelem České televize byl zvolen ředitel brněnského studia ČT Jan Souček. Ten řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy , že by rád restartoval tým pořadu Reportéři, který nedávno poznamenala kauza bývalého šéfa pořadu Marka Wollnera, který byl obviněn ze šikany a sexuálního obtěžování. Ten na svém facebooku napsal, že nově zvolený ředitel se chce tímto krokem „zavděčit politikům".

Wollner nařčení ze sexuálního obtěžování a šikany odmítal. Nakonec po vzájemné dohodě z České televize odešel. Wollner již předtím naznačoval, že obvinění na jeho osobu přišla v rámci politické objednávky.

„Já jsem od léta čelil diskreditačním kampaním ze stejného zdroje. Ten zdroj je Markéta Dobiášová, která mě před půl rokem v létě obvinila z toho, že jsem zastavil její reportáž o developerském projektu Lysolaje, což není pravda, ten developerský projekt v Lysolajích dělala půl roku, a nikdy ho nedokončila. Její vyjádření v té době velice nahrálo politikům,“ řekl v lednovém rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Předchozímu řediteli ČT Petru Dvořákovi během volby místopředseda Rady ČT Petr Šafařík vyčetl právě kauzu údajného obtěžování kolegyň Wollnerem, upozorňoval na jeho laxnost.

Nově zvolený ředitel ČT Souček v rozhovoru pro Seznam Zprávy prohlásil, že pořad Reportéři ČT potřebují restart, a že znovu hodlá otevřít Wollnerovu kauzu.

„Pokud jediné, co se v Reportérech doposud změnilo, byl odchod Marka Wollnera, je to pro mě překvapivá záležitosti.“, řekl k tomu Souček.

„Souček - Dalíkův kámoš“

K tomu se na sociálních sítích vyjádřil sám Wollner.

„Mně se doprčic do té války nechtělo, sklapl jsem kufry a odešel, ale jestli se po mně chce vozit ten nově zvolený ředitel ČT, Dalíkův kámoš, tak mi nezbyde než tu výzvu přijmout,“ napsal.

Naráží tak na Marka Dalíka, lobbistu a odsouzeného v kauze Pandury, se kterým Souček pracoval v PR agentuře.

„Prostě jsem chtěl zůstat decentní, nevytahovat drby, obrátit list, věnovat se rodině a zkusit žít jinak, protože jsem bojoval už dlouho. S pomluvami, navíc zákeřně anonymními, se dá bojovat těžko, když nechcete být jako oni,“ pokračuje ve svém statusu Wollner s tím, že se nehodlá vzdávat.

„A jestli se chce ještě víc zavděčit politikům tím, že bude šlapat po mých bývalých kolezích, budu holt muset odhodit zábrany, a ukázat všechny souvislosti, ať to stojí, co stojí,“ uzavírá Wollner, který opět naráží na to, že Souček jedná na politickou objednávku.