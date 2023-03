Smrt pilota Bočka (†100) zasáhla i prezidenta: „Stal se legendou,“ říká Pavel

Hrdina, frajer, poslední z posledních. Takhle na Twitteru reagovali na smrt válečného veterána Emila Bočka čeští politici včetně prezidenta Petra Pavla. „Nesmírně vřelý a do poslední chvíle vitální člověk,“ vzpomínal náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka, podobně jako další lidé "z oboru". A reagovaly i britské ambasády v Česku a na Slovensku. „Poslední z generace pilotů, kteří bojovali ve druhé světové válce, nám byl vzorem a inspirací," napsal velvyslanec Matt Field.

„Zpráva o úmrtí generála Emila Bočka mě zasáhla. Jeho trvalý optimismus a úsměv vedl k dojmu, že tomu tak bude vždycky. Prožil obdivuhodný život a stal se legendou a příkladem pro mnohé. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým a přátelům,“ uvedl Petr Pavel.

„Ve věku 100 let zemřel válečný veterán a hrdina Emil Boček. Generál Boček bojoval za to, aby naše země byla demokratická, svobodná a nezávislá. Ať odpočívá v pokoji,„ vyjádřil se pro Blesk i na Twitteru premiér Petr Fiala (ODS).

„Do té poslední, andělské perutě vstoupil dnes generál Emil Boček… Čest jeho památce a statečnému životu,“ komentovala Markéta Vaňková (ODS), primátorka Brna, kde Boček strávil většinu života.

„Hrdina. Legenda. Vzor. Slova, která ve spojení s generálem Bočkem nejsou prázdná ani přehnaně patetická. Díky za všechno, pane generále,“ napsal na Twitter ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Řehka: Nesmírně vřelý a do poslední chvíle vitální člověk

„Zpráva o úmrtí generála Emila Bočka mě hluboce zasáhla. Nebyl to jen hrdina československého letectva Druhé světové války a inspirace pro naše vojenské piloty. Byl to především nesmírně vřelý a do poslední chvíle vitální člověk,“ vzpomínal náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.

„Generál Emil Boček se dožil požehnaného věku a byl a bude příkladem hrdinství pro nás i další generace. Jeho odchod znamená, že máme mnohem větší zodpovědnost, abychom nikdy nezapomněli, za co hrdinové jako on bojovali,” napsala Blesku ministryně obrany Jana Černochová.

„Dnes nás zastihla smutná zpráva. Ve věku 100 let a jednoho měsíce nás opustil poslední žijící československý stíhací pilot RAF armádní generál Emil Boček. Čest jeho památce!“ reagovalo Ministerstvo obrany, kterému Černochová šéfuje.

Komentář přidal také poslanec ANO Radek Vondráček. „Někdy přijde i opravdu smutná zpráva. Já měl při každém setkání s Emilem Bočkem pocit, že je snad nesmrtelný. R.I.P. pane generále a děkujeme za všechno! P.S. Tu slivovici, co jsem od vás dostal, dnes otevřu.“

A ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP09). „Zemřel pan generál Emil Boček. Válečný hrdina, který bojoval za svobodné a nezávislé Československo a jako pilot RAF létal v bojových misích proti nacistům. Za své hrdinství získal vysoká britská i československá vyznamenání. Přeji mu, ať jeho duše navždy odpočívá v pokoji.„

„Velký, velký frajer“

Na Twitter se k jeho odchodu vyjádřila i senátorka Miroslava Němcová (ODS). „Zemřel pan generál Emil Boček. Čest a sláva navždy. Poděkování za to, že v sobě i v nás posiloval odvahu, víru ve svobodu a jistotu, že zlu se čelit musí, aby bylo poraženo. Velký, velký frajer,“ sdílela.

„Emil Boček zasvětil svůj život boji proti nejzrůdnější totalitě 20. století. V jeho osobě ztrácíme jednoho z největších hrdinů naší novodobé historie. Čest nejenom jeho památce, ale především jeho odvaze a víře,“ uvedl Jiří Pospíšil (TOP09).

„Dnes zemřel válečný veterán a poslední český stíhací pilot Britského královského letectva Emil Boček. Dožil se 100 let. S Emilem Bočkem ztrácí tato země jednoho z výjimečných a statečných lidí. Čest jeho památce!“ napsal ministr kultury Martin Baxa (ODS).

„Zemřel poslední žijící český stíhací pilot RAF 310. stíhací perutě, generál Emil Boček. Hrdina, který se dočkal rehabilitace až po roce 1989. Pane generále, děkujeme za naši svobodu! R.I.P.,“ reagoval také senátor Pavel Fischer.

„Poslední žijící stíhací RAF Emil Boček zemřel. ,... skončili jsme válku a čekalo se, že pojedeme domů. Bohužel, Sověti nás tady nechtěli, protože jsme byli západní imperialisté. Tak to trvalo až do 13. srpna 1945, než jsme mohli přiletět domů...´ Neměli bychom nikdy zapomenout!“ sdělil rovněž senátor Jiří Růžička (TOP09).

A zpomněl si také šéf odborářů. „Emil Boček, poslední česky stíhací pilot RAF zemřel ve věku 100 let. Upřímnou soustrast rodině a přátelům,“ napsal Josef Středula.

A smutnou zprávu komentovali i další politici. „Dnes se vydal na svůj poslední let generál Emil Boček. Čest jeho památce,“ napsal poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Dnes odešel do nebe skutečný hrdina,“ uvedl jeho stranický kolega, europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Pilot RAF generál Emil Boček dnes zemřel ve věku 100 let. Byl jedním z hrdinů, kteří dennodenně nasazovali život v boji za naši svobodu. Poslední z posledních. Odpočívejte v pokoji!“ komentoval Jan Skopeček (ODS).

„R.I.P. Emile…“ doplnil Jan Hamáček (ČSSD).

Britská velvysanectví: Nezapomeneme!

Kromě politiků ale reagovala na odchod Emila Bočka například britská velvyslanectví v Česku i na Slovensku.

„S velkým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí generála Emila Bočka. Poslední z generace pilotů, kteří bojovali ve druhé světové válce, nám byl vzorem a inspirací. Jsem rád, že jsem mu mohl minulý týden v Brně předat osobní dopis od krále Karla III. Čest jeho památce!„ napsal britský velvyslanec v Česku Matt Field. „Nezapomeneme,“ dodal pak ještě.

„Děkujeme za jeho službu,“ zavzpomínala také česká ambasáda v Londýně.

„Vo veku 100 rokov zomrel Emil Boček, československý hrdina, ktorý bol počas vojny jedným z stíhacích pilotov britského kráľovského letectva @RoyalAirForce. Česť jeho pamiatke,“ sdělilo na Twitteru Britské velvyslanectví v Bratislavě.

„NIKDY NEZAPOMENEME! Dnes ve věku sto let a jednoho měsíce zemřel poslední žijící stíhač RAF Emil Boček. Byl pilotem 310. stíhací perutě. Čest jeho památce!“ sdílel Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR.