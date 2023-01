Silvestr ONLINE: Dívka (†17) zemřela pod koly vlaku, útok na policistu, požáry. Česko i svět slaví rok 2023

„Rok 2023 vypadá na dobrý rok,“ přeje všem do něj hodně štěstí končící pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Z páternosteru v budově magistrátu vypočítává pokračující projekty, co se budou stavět a řešit - mj. metro D, návrat tramvají na Václavské náměstí, Dvorecký most, trolejbus na letiště, tramvaj do Libuše a na Dědinu…