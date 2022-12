Komentář Michala Půra: Google ukázal svoji pravou tvář a poškodil svobodná média

Důležité je ovšem říct, jaká je skutečnost. Z novely autorského zákona nijak nevyplývá, že Google má výše jmenované služby omezit. Je to pouze rozhodnutí firmy, která se snaží tento zákon obejít, stejně jako obchází placení daní v České republice (Google platí daně v jednotkách milionů korun, přestože jen v ČR má miliardové zisky).

Cílem zákona je vytvoření kolektivního správce, kam Google a další firmy budou platit za práci lidí v médiích, na níž svůj byznys vybudovaly a nikdy za ni neplatily. Není to nijak nový koncept. Třeba Spotify dobře chápe, že musí platit vydavatelům a ti se následně o část dělí i s umělci. A funguje to.

Zástupci americké firmy by vám vysvětlili, že s tím nemají problém, ale vadí jim příliš vysoká pokuta, pokud poruší ustanovení zákona. Google tedy a priori předjímá, že tento zákon hodlá porušovat. Za druhé je poměrně standardní, že za porušování zákona se platí pokuta, v tomto případě až jedno procento globálních tržeb. To je sice hodně, ale nic, co by firma nezvládla. Když já nebo vy způsobíme třeba drobnou nehodu, sankce bude určitě procentuálně vyšší vzhledem k našim příjmům než v případě Googlu. Navíc je tam kouzelné slovíčko „až“.

Češi si zákon nevymysleli, je to jen evropská směrnice uvedená do národní legislativy. Na rozdíl od jiných podobných případů je česká verze o něco „ostřejší“, než požadují evropští zákonodárci, nicméně koncept je stejný a liší se jen v detailech. Nejen já jsem navíc přesvědčen, že Google se dopouští protiprávního jednání, když mění náhledy u zpravodajských článků. Vzhledem ke svému dominantnímu postavení na trhu zjevně diskriminuje část trhu bez jakéhokoliv důvodu a děje se tak na jednotném trhu EU, kde je rovný přístup zaručen zákony.

Skutečně odporně se Google zachoval k převážně malým vydavatelům, kteří byli součástí programu News Showcase. Americká firma jim platila za obsah, který přednostně zobrazovala v Google News. Tento program uváděla s tím, že jde o podporu kvalitní novinařiny, boj proti dezinformacím, podporu nezávislé žurnalistiky a podobně. Ve skutečnosti šlo o nástroj, jak rozdělit mediální trh a koupit si přízeň alespoň jeho části. Nicméně zůstaňme u původních slov, protože bohulibými proklamacemi bombardovala před schvalováním zákona celou Českou republiku.

Ve chvíli, kdy zákon prošel, na všechny své řeči o podpoře kvalitní žurnalistiky a boj proti dezinformacím firma zapomněla a program zrušila. Neexistuje k tomu vůbec žádný důvod, protože šlo o vydavatele, kteří bojovali proti zákonu. Pokud by Googlu skutečně šlo o to, co říká, musel by naopak podporu ještě navýšit. Tento krok přitom není banální. Vydavatelství Economia přijde o několik desítek milionů korun, Echo 24, Forum 24 a třeba i některé regionální weby každý o jednotky milionů korun. V době ekonomické krize je Google dostal do nezáviděníhodné pozice a normálně se na ně vykašlal.

Není to poprvé, podobný scénář se odehrál i v jiných zemích. Některé z nich to dotáhly až k soudu, a to nejenom kvůli záležitostem autorským. Dobrým příkladem může být například rozhodnutí francouzského regulačního úřadu, který loni v červnu udělil Googlu pokutu 220 milionů eur za protisoutěžní praktiky.

Neznamená to ovšem, že vydavatelé nejsou připraveni s americkou firmou jednat. Je v zájmu všech, aby ohledně budoucí kolektivní správy došlo k dohodě Googlu a celého mediálního trhu. Tato dohoda ovšem musí být skutečně otevřena všem, ne že si Američané budou vybírat, s kým budou jednat a s kým nikoliv. Musí to být dohoda vyvážená a spravedlivá, dohoda, která zásadně posílí postavení nejen vydavatelů, ale i novinářů na českém trhu. Musí to být dohoda, která umožní médiím se zmátořit ze skutečně děsivé dekády pro jejich byznys. Musí to být dohoda, která vykompenzuje všechny ztráty, které velké technologické firmy médiím v uplynulých letech způsobily.

Zatím se Google zachoval jako parazit, který odkopnul svého hostitele. Poškodil média a novináře a dal přednost dezinformacím před kvalitním obsahem.

Komentář původně vyšel na serveru Info.cz, čtěte zde: Komentář Michala Půra.