Rodiče, nehromaďte zásoby, prosí lékárníci. Jak dětem pomoci dostupnými tabletami?

Léky s obsahem ibuprofenu a paracetamolu pro děti jsou momentálně v České republice nedostatkové. Ministerstvo zdravotnictví v úterý vyjednalo dodávku 300 000 balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina. Česká lékarnická komora (ČLnK) vyzvala na svém facebooku ke klidu a prosí, aby lidé nehromadili léčivé přípravky doma. Zároveň lékárnici radí, jak se v současné situaci zachovat.