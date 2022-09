Potíže s výpadky léků v Česku: Chybí (nejen) léky na horečku dětí. Jeden z Nurofenů má potíž

V současné době chybí na českém trhu vakcíny proti planým neštovicím, léčiva pro onkologické pacienty a také antipyretika pro děti. Důvodem může být např. prudký nárůst poptávky, zejména v případě léků pro děti, které se po pandemii vrátily do škol a kolektivů a nemocnost prudce vzrostla. Za výpadkem může stát i nedostatek obalového materiálu pro některé léky. Přerušení dodávek monitoruje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten zároveň upozornil, že pacienti by měli vrátit do lékáren sirup Nurofen pro děti jahoda. Důvod stahování této šarže je nález cizorodého materiálu v jednom z balení.