Komentář Michala Půra: Google se chová jako technologický Putin. Po prohře na české půdě začal škodit médiím, navzdory původně vzletným frázím

Nemá smysl se rýpat v jednotlivých detailech zákona s výjimkou jediného. Tím je sankce za porušení stanovených pravidel až ve výši jednoho procenta z globálního obratu. To je samozřejmě obrovská částka, což z českého zákona činí jeden z nejtvrdších na světě. I kvůli tomu v Praze v uplynulých týdnech přistával jeden soukromý tryskáč z USA za druhým a na palubě nesl nejrůznější zástupce vedení Google.

Šéfprávník amerického giganta se nechal v soukromých rozhovorech slyšet, že Češi jsou agresivnější než Australané, jejichž velmi tvrdý zákon získal světový věhlas. Sankce by nejspíš mohla být nižší, ale procento z globálních příjmů má svoji logiku, kterou mnozí komentátoři přehlížejí. Google se snažil protlačit, aby se snížila na deset milionů korun, což je pro tuto firmu zhruba stejně jako pro kohokoliv z nás jeden haléř. Jiné návrhy počítaly třeba s deseti či dvaceti procenty národního obratu.

Problém v tomto výpočtu je, že nikdo nezná „národní“ výsledky Googlu. Globální příjmy nicméně známe díky tomu, že mateřský konglomerát Alphabet je obchodovaný na burze. Národní příjmy Google zdařile mnoho let skrývá, a i proto v Česku platí směšnou daň zhruba osm milionů korun ročně.

Prohra americké společnosti u českých zákonodárců nicméně nebyla nevyhnutelná. Firma by ovšem musela zásadně změnit svoje chování. Ve chvíli, kdy se objevily na půdě EU první úvahy o reformě autorských práv, začala velmi nečistě a brutálně lobbovat za své vlastní zájmy. Když na půdě EU prohrála, přenesla špinavý lobbing na národní půdu.

V Česku si poněkud překvapivě nechala ujet vlak, ale o to tvrději nastoupila do závěrečné fáze schvalování novely autorského zákona. Proti nové legislativě dokonce lobbovala otevřeně i americká ambasáda a hromada nejrůznějších zákulisních hráčů české politiky.

Tohle byl moment, který de facto zavinil prohru Google. Mnozí čeští politici v soukromí dávali najevo znechucení z praktik lobbistů, kteří za americkou firmu vystupovali. Američanům nevyšla ani roky budovaná praktika, která spočívala v nakupování menších médií, která měla narušit jednotu mediálního trhu. Google si vybral pár menších hráčů, s nimiž uzavřel smlouvu na svoji službu Showcase. I já jsem upozorňoval mnoho let, že to je pouze vlivový projekt, který skončí ve chvíli, kdy firma nebude jednotlivé vydavatele potřebovat. To se přesně stalo. Česká pobočka Google už oznámila, že Showcase vypne. Vzletné řeči o potřebě nezávislé a svobodné novinařiny nahradil skutečně odporný přístup, kdy jmenovaná média firma odkopnula jako prašivého psa. Mnohým z nich to zásadně zkomplikuje existenci.

Dá se očekávat, že Google se bude snažit českým médiím škodit tím, že upraví výsledky vyhledávání tak, aby snížil provoz na jejich webu. To je může poškodit, ale negativní dopad takového chování může vyvážit nárůst ceny za reklamu. Méně prostoru bude znamenat vyšší cenu.

Každopádně chování Googlu je mimořádně odporné. Možná si vzpomenete na jeho reklamy, které hovořily o kvalitním zpravodajství, boji proti dezinformacím a celé řadě dalších vzletných ctností. S první prohrou šlo všechno k ledu. Firma se ani nepokouší fungovat v rámci nově přijatých pravidel, rovnou vyhrožuje, vydírá a škodí. Je to takový technologický Putin. Neměli bychom to tolerovat, a naopak bychom měli postupně připravit nové a tvrdé zdanění technologických gigantů. Je zjevné, že jediné, čemu tato firma rozumí, je síla.