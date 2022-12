Vydavatelé získají silnější pozici vůči internetovým platformám

Přijetí novely bez úprav požadoval nejen ministr kultury Martin Baxa (ODS), ale také Unie vydavatelů nebo Sdružení pro internetový rozvoj. Schválení novely podpořilo pouze 30 z 65 přítomných senátorů. Proti přijetí byla například společnost Google, která je provozovatelem nejužívanějšího internetového vyhledávače. Její mluvčí Alžběta Houzarová sdělila ČTK, že novela v přijaté podobě představuje „tak nepřiměřené finanční a provozní riziko“, že Google přestane v Česku zobrazovat náhledy zpravodajského obsahu a uzavře program News Showcase. Baxa to již dříve označil za obchodní rozhodnutí Googlu, nikoli za změnu vynucenou novelou.

České profesní asociace ocenily, že Senát nepodlehl lobbistickému tlaku nadnárodních digitálních platforem. „Pevně věříme, že přijetím zákona skončilo období hrozeb a prezentování údajně vynucených dopadů novely. Očekáváme, že nastane jednání o spravedlivých a transparentních podmínkách licenčních smluv, které budou určeny pro všechny české vydavatele,“ uvedl výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach. Také výkonná ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj Tereza Tůmová si od novely slibuje nastavení férových podmínek pro dohodu mezi tvůrci obsahu a těmi, kteří výsledky jejich práce využívají.

Za nedodržení miliardové pokuty

Googlu vadí zejména pasáž o vztahu vydavatelů a provozovatelů internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí při sjednávání licenčních poplatků. Výhrady k němu měly rovněž ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Asociace online vydavatelů se domnívá, že autorský zákon bude muset v brzké době doznat dílčích změn, uvedl ve stanovisku pro ČTK její předseda Libor Matoušek.

Ustanovení se týká povinnosti firem jako Google, Twitter nebo Facebook, které budou muset získat od vydavatelů nebo jejich kolektivního správce licence ke komerčnímu využívání jejich článků. Novela stanoví také parametry licenčního poplatku. Za nedodržení by hrozila provozovatelům vyhledávačů pokuta až jedno procento jejich celosvětového ročního obratu, což se nelíbí zejména Googlu.

Zástupkyně jeho české pobočky již dříve uváděly, že společnost v případě přijetí sněmovní verze novely bude muset zrušit dosavadní smlouvy s vydavateli a zároveň začít zobrazovat pouze titulky, což sníží návštěvnost stránek vydavatelů, a tedy i jejich příjmy. Zastánci novely to označili za pohrůžky. Podle nich má novela zajistit vydavatelům možnost dojednání spravedlivé odměny a zabránit provozovatelům vyhledávačů ve zneužívání jejich dominantního postavení na trhu.

Kritici novely neprosadili ani zrušení postihu za nadměrné blokování uživatelů internetu, ani dílčí osvobození drobných živnostníků od autorských poplatků za zákonem vymezených podmínek. Pro první z těchto úprav hlasovalo 31 senátorů, pro druhou 24.

Novela má umožnit soudně zakázat provoz sdílení obsahu online, tedy například prostřednictvím YouTube, pokud by provozovatel opakovaně a neoprávněně zamezil nahrání příspěvku uživatele, odstraňoval jej nebo k němu znemožňoval přístup. Asociace producentů v audiovizi pokládá úpravu postihu za vadnou a neúměrně přísnou, neboť zrušení služby by zasáhlo do práv všech jejích uživatelů. Ustanovení podpořily naopak proticenzurní spolky Iuridicum Remedium a Za bezpečný a svobodný internet. Baxa chce věc upravit novelou o audiovizuálních službách, kterou chce předložit do konce prvního čtvrtletí příštího roku.

Kritizovaná je také pasáž, podle níž by živnostníci nemuseli do budoucna platit autorské poplatky za to, že například v zázemí prodejny měli puštěnou reprodukovanou hudbu, která by byla nahodilá a nevýdělečné povahy. Proti úpravě jsou Ochranný svaz autorský nebo Mezinárodní federace hudebního průmyslu, podle nichž bude ustanovení zneužíváno. Baxa slíbil, že ministerstvo by v případě zneužívání výjimky navrhlo její úpravu.