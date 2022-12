Zeman podepsal bič na giganty. Google, Facebook a spol. budou za cizí obsah řádně platit!

Posílení pozic vydavatelů kritizovala americká společnost Google, která provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač. Omezila kvůli tomu na minimum zobrazování zpravodajského obsahu tuzemských vydavatelů. Ke komerčnímu využívání článků budou firmy jako Google, Twitter nebo Facebook muset podle novely získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence.

Licenční poplatek má zohledňovat rozsah a dosah publikovaného sdělení, úsilí vynaložené vydavatelem na pořízení obsahu publikace a ekonomický přínos, který má platforma z užívání obsahu, a to včetně příjmů z reklamy. V případě nedohody internetových platforem a vydavatelů do dvou měsíců od zahájení jednání má odměnu stanovit ministerstvo kultury, které by na to mělo 60 dnů. Pokud by platforma odmítla jednat o získání licence nebo by licenční poplatky neplatila, hrozila by jí podle vládní předlohy pokuta až půl milionu korun nebo až jedno procento celkového ročního obratu, podle toho, která částka bude vyšší.

Google kritizoval mimo jiné výši pokuty a po schválení novely parlamentem se rozhodl zobrazovat pouze titulky, nikoli náhledy zpravodajských článků a uzavřít program News Showcase. Výhrady měly rovněž ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přijaté úpravy naopak podporovaly ministerstvo kultury, Sdružení pro internetový rozvoj a Unie vydavatelů, která sdružuje vydavatelství jako Mafra, Czech News Center či Vltava Labe Media, nebo také společnost Seznam.cz. Podle nich novela zajistí vydavatelům možnost dojednání spravedlivé odměny a zabrání provozovatelům vyhledávačů ve zneužívání jejich dominantního postavení na trhu. Asociace online vydavatelů se domnívá, že autorský zákon bude muset vbrzku doznat dílčích změn.

Kolektivní správce nebude podle schválené úpravy zastupovat automaticky všechny mediální domy a vydavatele, kteří to neodmítnou, ale pouze ty, kdo o to požádají.

Novela nabude účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.