Dezinformátoři útočili na Ukrajince, soud je poslal za mříže. Tušl s Čermákem čelí i dalším obviněním

Státní zástupce v obžalobě popsal, že muži letos v srpnu z Netovic na Kladensku na sociálních sítích živě vysílali video, v němž dehonestovali Ukrajince. Například Čermák v jednom z videí, ve kterém s Tušlem vyzvali k protidemonstraci ke shromáždění Ukrajinců, mimo jiné řekl, že „Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu.“

Státní zástupce je obžaloval z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a také podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. V závěrečné řeči Hula uvedl, že obžalovaní hanobili celý ukrajinský národ a vyzývali k násilí a boji. Upozornil na širokou míru šíření nenávisti a snahu o zviditelnění, protože video vidělo několik tisíc lidí a bylo opakovaně sdíleno. Čermákovi, u nějž vidí vyšší sebereflexi, navrhl deset měsíců vězení, Tušlovi 20 měsíců.

Obžalované, kteří byli ve vazbě, přivedla k soudu eskorta. „Každý člověk udělá někdy chybu,“ řekl u soudu Čermák a označil užité výrazy za hranou. „S odstupem času uznávám, že to vhodné není a omlouvám se za to,“ dodal.

Čermák u soudu řekl, že nevěřil tomu, co na nahrávce říká, ale šlo mu o sledovanost. Připustil, že mu na účet přišly desítky stokorunových darů. Tušl řekl, že mu celkem přišlo zhruba deset až 20 tisíc korun. Podle něj šlo o účet jeho malé dcery, jehož číslo zveřejnil na svých sociálních sítí. Z minulosti má dva podmíněné tresty - za krádež a vyhrožování.

A tady je krátká ukázka z živáku, za který teď Tušl sedí u výslechu na kriminálce a Čermák si možná posedí do začátku soudu ve vazbě… pic.twitter.com/d9qXs0EVM0 — Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺🇺🇦 (@BarboraKuzelov1) August 3, 2022

V nahrávce padla řada hanlivých a vulgárních výroků označujících Ukrajince za špinavé a podobně. Byly v něm výroky jako „Ať táhnou zpátky do Kyjeva“ nebo „Vždyť to je normálně okupace, co oni tady dělají.“ Obžalovaní také kritizovali to, že Ukrajinci například vlastní drahé mobilní telefony

Nejde o jedinou kauzu, ve které jsou Čermák a Tušl stíhaní. Tušl je podezřelý, že s dalšími dvěma muži nebezpečně vyhrožoval prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování některých skupin lidí proti covidu-19. Čermák je podezřelý z podpory a propagace terorismu kvůli výzvě k útoku na poslance.