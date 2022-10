Energetici: Každá pomoc dobrá. A z hlediska úsporného tarifu není nezanedbatelná

Po vyhlášení úsporného tarifu se telefonní linky energetických firem nezastaví. „Tento týden na naše call centrum volá zhruba o třetinu více zákazníků než minulý týden a téměř dvojnásobek oproti dřívějšímu standardu,“ řekl Blesk Zprávám Roman Gazdík za ČEZ.

V pondělí 26. září jim volalo 13 000 lidí, předchozí pondělí to bylo 10 0000. Předpokládají, že se počet telefonátů ještě zvýší. Většinou lidé volají právě kvůli novému energetickému tarifu. Ptají se, zda se jich to týká, když mají fixaci, nebo jak upravit trvalý příkaz. Šlo i o zákazníky, kterým snížili zálohy a oni je chtěli opět navýšit.

„Volají dokonce i klienti jiných společností, které například nemají call centra, a čekají od ČEZ, že jim situaci vysvětlí,“ dodal Gazdík. Na to jsou ale zvyklí – děj se to vždy, když energetika zaznamenává nějaké změny.

Velké množství hovorů odbavilo také PRE a innogy. „Zákazníkům trpělivě vysvětlujeme, státní příspěvek i odpuštění poplatku poplatků za podporované zdroje energie (POZE) probíhá z naší strany automaticky a zákazníci nemusejí pro jeho získání nic dělat,“ sdělil Martin Chaloupský z innogy. U PRE se lidé nejčastěji ptají na to, kdy a kde příspěvek uvidí.

Plátcům přes SIPO nebo inkaso se zálohy sníží automaticky. Lidé s trvalým příkazem mohou posílanou částku snížit o příspěvek úsporného tarifu. Pokud to neudělají, tarif se jim započítá do konečného vyúčtování. Případný přeplatek se zákazníkům vrátí nebo se použije na rozpis záloh do dalšího období.

Pokud někdo nemá přístup do aplikace, kde finanční injekci uvidí, a nechce čekat na konečné vyúčtování, může kontaktovat svého dodavatele energií. Stav účtu mu po uvedení zákaznického čísla sdělí.

Zajímavý příspěvek na začátku topné sezóny

Energetičtí dodavatelé vnímají úsporný tarif pozitivně. „Určitě jde o nezanedbatelnou pomoc v řádu nižších desítek procent z celkové spotřeby konkrétního bytu, když si uvědomíte, že naprostá většina Pražanů, tedy našich zákazníků, elektřinou netopí a nehřeje vodu, tudíž je účet za elektřinu nižší,“ uvedl Petr Holubec za PRE.

„Každá pomoc zákazníkům, kteří už několik měsíců čelí vysokým cenám za energie, je dobrá. V případě domácností s nízkou spotřebou pokryje úsporný tarif i třeba 2 nebo 3 plánované zálohy. V případě vyšší spotřeby je to určitě zajímavý příspěvek na počátku topné sezóny,“ potvrdil Chaloupský za innogy.

Obě společnosti to za významnou částku považuji především díky spojení s odpuštěním poplatků za obnovitelné zdroje (POZE). Ty by se neměly účtovat až do konce roku a podle ministerského příslibu by to mělo vydržet až do roku 2023.

2. fáze pomoci by měla následovat od 1. ledna, pokryla by i plyn a teplo. Přestože se situace stále vyvíjí, podle PRE zatím platí informace, že v případě zastropování cen by další fáze úsporného tarifu nenastala.

Odpovědi ČEZ na nejčastější otázky k úspornému tarifu:

Fixace

Úsporný tarif se týká všech, ať už mají fixaci, nebo nemají. Valné většině těch, kteří mají cenu zafixovanou, fixace končí v průběhu let 2023 a 2024. Budou tak moct delší dobu využívat výhodnější ceny.

„Do konce letošního roku končí fixace zhruba 10 procentům zákazníků na elektřině. U plynu jde přibližně o 15 procent zákazníků. Pokud mají zákazníci uzavřenu fixaci za nižší cenu, než je připravovaný cenový strop, bude ČEZ zákazníkovi nadále fakturovat nižší cenu,“ uvedli. Pokud někteří zákazníci uzavírali fixace v poslední době za vyšší ceny, tak se jim bude fakturovat zastropovaná cena.

Úsporný tarif

Zohlední se už v říjnu, ještě před zastropováním cen. To proběhne automaticky, zákazníci nemusí o nic žádat ani dělat žádné kroky. Příspěvek se rozúčtuje do první zálohy.

Pokud bude příspěvek vyšší než říjnová záloha, tak o zbylou částku snížíme zálohu v listopadu, případně v prosinci. Výši záloh nemusí zákazník upravovat, bude mu snížena automaticky. Jestliže má inkaso nebo SIPO, dodavatelé energií si sami vyžádají sníženou částku.

Zákazníkům, kterým se bude vystavovat vyúčtování v říjnu 2022, zohlední příspěvek v něm.

Cenový strop

Cenový strop bude pro všechny fungovat automaticky.

Okamžitě po svém zavedení pomůže strop těm zákazníkům, kteří jsou na spotových cenících a kteří teď mohou platit opravdu závratné ceny. Spotové ceny podle ČEZ pro domácnosti vůbec nejsou vhodné.

Také výrazně podpoří zákazníky, kteří nedávno uzavřeli fixace za vyšší ceny, než je cenový strop. V případě, že bude fixovaná cena vyšší, než je strop, zákazník obdrží fakturu za zastropovanou cenu. Pokud má zákazník uzavřenu fixaci za nižší cenu než strop, zaplatí méně.

Vládní strop je zároveň opatření, které přichází v době, kdy u velkých dodavatelů dobíhají ceníky na dobu neurčitou, pro které se nakupovalo ještě za loňské ceny. Na příští rok se už nakupuje za letošní a výrazně vyšší ceny vyvolané válkou na Ukrajině. Cenový strop tak zároveň pomůže zmírnit dopad na zákazníky, kteří mají ceníky na dobu neurčitou.

Cenový strop se projeví v zálohách už od listopadu a zákazníkům, kterým cenový strop pomůže, budeme již právě v listopadu posílat nové rozpisy záloh. V další vlně budeme posílat nové rozpisy záloh pro ty, kterým se ceny budou měnit na přelomu roku.