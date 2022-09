Zastropování cen energií a úsporný tarif: Kdo má už teď nárok na pomoc?

Kdy dodavatelé odběratelům sníží cenu?

Dodavatelé budou mít povinnost vystavit zákazníkovi nový rozpis záloh, do kterého automaticky promítnou nové ceny, a to do 30 dnů od platnosti nařízení vlády. Toto nařízení bude kabinet schvalovat začátkem října, a proto se lidem opatření projeví až během listopadu. Kdy přesně v listopadu? To záleží na legislativním procesu a na tom, kdy bude zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů. Až potom totiž může zasednout vláda a vydat zastropovací nařízení.