Kvapem přibývá Čechů, kteří potřebují pomoc potravinových bank. Těm však rychle mizí zásoby

Přibývá lidí, kteří žádají o potraviny z potravinových bank, neboť se kvůli zdražování dostali do finanční tísně. Stávající klienti se ocitli v ještě hlubší existenční krizi, avšak přibývá i těch, kteří doposud tento druh pomoci nepotřebovali. Mezi nejohroženější skupiny patří rodiny s nízkými příjmy, samoživitelé, senioři a zdravotně postižení. Potravinové banky však nyní hlásí, že v jejich skladech není dostatek surovin. Jak budou nastalou situaci řešit, aby se pomoci dostalo všem ohroženým?

Na charity a jiné sociální služby se nyní obrací stále více lidí z ohrožených skupin, které postihlo zdražování související s vysokou inflací. Nejvíce jsou postiženy rodiny s nízkými příjmy, matky samoživitelky, senioři a zdravotně postižení. Jejich rozpočet se s postupným navyšováním cen tenčí, proto se lidé z těchto skupin nyní nacházejí v ještě náročnější finanční situaci než v minulosti. Mezi žadateli o potravinovou pomoc navíc přibývají noví lidé, kteří doposud nečelili existenčním hrozbám.

Co je třeba udělat před příchodem

Pro možnost získat potraviny z potravinové banky je nejprve potřeba dorazit na osobní konzultaci se sociálním pracovníkem do organizace, která spolupracuje s některou potravinovou bankou.

Mezi takové organizace zpravidla spadají charity, pečovatelské služby, armády spásy, farnosti a jiné sociální zařízení. Příslušní pracovníci následně posoudí, zdali zájemci vzniká nárok na výdej potravin z potravinové banky.

Ti, co byli na hraně, jsou za hranou

Jedním ze sociálních zařízení, které spolupracují s potravinovými bankami, je Diecézní Charita Brno. O pomoc lze konkrétně požádat pracovníky Odborného sociálního poradenství centra Celsuz. Ti v nedávné době zaznamenali, že se jejich stávající klienti potýkají s finančními potížemi více než v minulosti. „Ti, kteří doposud měli rozpočet na hraně, se nyní ocitli v ještě tíživější finanční situaci,“ řekla tisková mluvčí Zuzana Horáková Blesk Zprávám.

Do centra Celsuz chodí především ohrožené skupiny jako rodiny či jednotlivci s nízkými příjmy, senioři či samoživitelé. Některým z nich pomohla vláda, jiným nikoli. „Ne vždy jim třeba pomůže příspěvek na bydlení. Ten je navíc vyplácen až po úhradě nákladů na bydlení, včetně nedoplatků. Na druhou stranu zaměstnanci centra Celsuz vnímají, že rodinám s dětmi pomohl jednorázový příspěvek 5 000 korun na dítě – zvláště nyní, když začíná školní rok,“ uvedla Horáková.

Naopak Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy v Praze zaznamenalo v poslední době nárůst nových zájemců. „Přibývají nám žádosti o azylový dům, obracejí se na nás se žádostí o pomoc i rodiny s dětmi. Zdražování se projevilo také na klientele ambulantních služeb - například naše nízkoprahové denní centrum každý den navštívilo i nyní o prázdninách 120 lidí. Jindy v létě zájem o naše služby mírně klesá, ale letos tomu bylo naopak,“ řekla ředitelka Jitka Modlitbová Blesk Zprávám.

Ředitelka také popsala okolnosti, které často provázejí člověka, jenž má na potravinovou pomoc nárok. „Často potravinovou pomoc dostane například klient při nástupu na azylový dům, když je zřejmé, že nedisponuje žádnými financemi. Potravinovou pomoc vydáváme klientům také v případě, že se jim zpozdí výplata důchodů či dávek nebo nedostanou v zaměstnání výplatu, což se bohužel občas také stane,“ vysvětlila Modlitbová.

Potravinové banky a zásoby

Přitom některé potravinové banky již nebudou mít na skladě dostatek potravin právě proto, že nových žadatelů v důsledku zdražování přibývá, proto se nyní ředitelé a vedoucí pracovníci snaží najít způsoby, jak nedostatečné množství potravin vyřešit. Hodně z nich doufá, že jim v těchto nesnázích pomůžou potravinové sbírky, které se budou konat 12. listopadu po celé České republice.

Poprvé hrozí, že Potravinová banka Hradec Králové nebude mít na skladě dostatek zásob. „Naše banka neměla nikdy úplně prázdný sklad, ale nyní to reálně hrozí - máme již zásoby jen zhruba do konce září, přitom nejbližší Sbírka potravin bude až 12. listopadu,“ řekl vedoucí pracovník Potravinové banky Hradec Králové Václav Pitucha Blesk Zprávám.

Potravinová banka v Olomouckém kraji má na skladě ještě zásoby, není jich však mnoho. „Menší zásoby momentálně máme. Vzhledem k současné situaci se snažíme jednat pragmaticky, abychom nedošli do bodu, kdy budou potraviny potřeba, při nějaké krizové situaci a naše sklady budou prázdné,“ řekl koordinátor skladu Kamil Pravec Blesk Zprávám.

Ubývají také potraviny v Ostravě. „Zásoby potravin se i nám krátí,“ řekla za Potravinovou banku Ostrava Helena Balabánová Blesk Zprávám. „Přibývají individuálně o potraviny žádající jednotlivci a zatím je jich průměrně kolem desítky měsíčně.“

Zájemců přibývá

Zvýšenou poptávku zaregistrovali v potravinové bance v Hradci Králové, kde od května přichází čím dál víc ohrožených. „Od května zaznamenáváme výrazně zvýšenou poptávku po potravinách, o potraviny se v Královéhradeckém kraji hlásí stále více i lidé, kteří se často s potřebou sociální pomocí setkávají poprvé v životě. Množství vydaných potravin je v posledních měsících o 20-30% více, než ve stejném období loňského roku,“ uvedl Pitucha.

Počty zájemců o potraviny narůstají, je mezi nimi mnoho nových lidí. „Momentálně nemáme žádná přesná data, na kterých by šlo sledovat nárůst potřebných. Ale když budeme vycházet jen z toho, o kolik víc lidí se na nás obrací s žádostí o potravinovou pomoc, tak je zde jasné navýšení. Dá se asi říct, že se jedná spíš o nové zájemce. Co se týče stávajících klientů, je to spíš otázka přímo na sociální služby,“ uvedl Pravec.

Ohrožené skupiny se liší podle krajů. „Mezi ohrožené skupiny patří nejvíce matky samoživitelky, rodiny s malými dětmi, senioři a zdravotně postižení,“ vyjmenoval Pitucha. V ostravské potravinové bance se jedná hlavně o matky samoživitelky, rodiny s více dětmi a osamělé senioři, uvedla Balabánová. „Pomoc potřebují především ti, kteří z důvodu pokročilého věku nebo zdravotního postižení nedokážou zajistit své materiální potřeby výdělečnou prací,“ dodal ředitel Pavel Kosorin za Potravinovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj.

Na otázku, jaká ohrožená skupina potřebuje nejvíce pomoci, odpověděl také Karel Pravec: „Toto asi nejde úplně určit. Je možné, že v nadcházející době se do problémů dostanou nově i lidé, kteří dříve pomoc nepotřebovali (o tom i vypovídá zvýšený zájem o potravinovou pomoc). Bude se jednat jak o rodiny i jednotlivce, kteří do teď mohli být na hraně chudoby a je možné, že je nepříznivá situace donutí vyhledat nějakou formu podpory. Snažíme se na to být připravení.“

Hledání řešení

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj díky vládnímu rozhodnutí o dofinancování potravních bank přijala dalšího řidiče. „Vzhledem k tomu, jaká je situace, snažíme se v současné době akumulovat zásoby trvanlivých potravin. Díky tomu, že vláda rozhodla o dofinancování potravinových bank, mohli jsme přijmout dalšího řidiče a svážet z obchodů více potravin,“ řekl ředitel Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj Pavel Kosorin Blesk Zprávám.

V Brně otevřela banka nově také Výdejnu potravin pro české klienty. „Samozřejmě přibývá lidí, kteří se ocitají v hmotné nouzi, i když to zatím není příliš vidět. Ale chceme být připraveni na to, až bude hůř, takže jsme otevřeli Výdejnu potravin pro české klienty (od dubna do srpna fungovala pouze pro klienty z Ukrajiny),“ informoval ředitel.

Pravec věří, že má olomoucká potravinová banka podporu ve svých partnerech, nicméně existují potraviny, které jsou nedostatkové po celý rok. „Věříme, že máme dobré partnery v našich dárcích, ať se jedná o obchody, nebo firmy, které nám potraviny darují. Nicméně potraviny, po kterých je největší poptávka, jsou nedostatkovým zbožím napříč celým rokem (masové konzervy, instantní jídla, konzervovaná jídla, suroviny k vaření apod.),“ vyjmenoval.

Zmínil se také o dalších formách pomoci. „Nejlepší způsob, jak zásoby doplnit je, zapojit se do nadcházející Sbírky potravin, ta proběhne 12. 11. v obchodech, které v dostatečném předstihu oznámíme. Sbírka je pro nás stále stěžejním zdrojem nedostatkových komodit. Stává se nám, že nám jednotlivci potraviny nosí do našeho sídla, za což jsme vděční a vždy tyto potraviny smysluplně využijeme, ale tou nejefektivnější cestou je zúčastnit se sbírek, které vyhlašujeme buď to celostátně, nebo v rámci jednotlivých krajů,“ řekl Pravec. „Nejefektivnější doplnění zásob v potravinových bankách je výtěžek ze sbírek potravin pořádaných na národní úrovni ČFPB ve spolupráci se všemi supermarkety,“ potvrzuje jeho slova Balabánová.

Další řešení nabízí také Kosorin. „Neustále vyjednávat s obchody a s producenty potravin. Mám za to, že potravin, které nelze prodávat, ale daly by se doručit potřebným, je na trhu dostatek. Mám na mysli neprodejnost třeba z důvodu prošlé minimální trvanlivosti nebo chyby ve výrobě, která nesouvisí s kvalitou produktu,“ vysvětlil Blesk Zprávám.

Situace v Potravinové bance Hradec Králové je nyní naléhavá. Rychle dochází trvanlivé potraviny a potraviny pro děti. „Naléhavě potřebujeme doplnit sklad trvanlivými potravinami. Prosíme proto obchody, sklady potravin, zemědělce, ale i jednotlivé dárce o dary potravin. Nejvíce nám chybějí potraviny pro děti, např. trvanlivé mléko, dětské piškoty, marmelády, čaje, ale i základní potraviny, jako jsou těstoviny a konzervy. Pomohou nám i malé sbírky potravin, které organizují třeba školy, charity nebo i zaměstnanci uvnitř jednotlivých firem. Srdečně děkujeme za pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi. Tuto pomoc může někdy potřebovat každý z nás,“ uzavřel Pitucha.

Jak se zapojit do sbírky potravin?

Potravinové sbírky proběhnout 12. listopadu tohoto roku v řadě zapojených obchodů. Pokud si přejete pomoci, vložte si do svého nákupního košíku některou vhodnou potravinu či drogerii. Mezi ně patří například konzervy, dětská výživa, polévky, trvanlivé mléky, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní a dětská drogerie.

U pokladny pak naleznete dobrovolníky se zelenými zástěrami, kterým je možno zakoupené věci předat. Tyto věci následně poputují do skladu, kde se roztřídí, poté začnou sloužit ohroženým skupinám obyvatel, jako jsou především matky samoživitelky, rodiny s malými dětmi, senioři a zdravotně postižení.