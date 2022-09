Expert o „krtkovi“ na ministerstvu: „Donášel přímo pro Putina!“ V Česku jsou takových desítky, varuje Mikulecký

Česko překvapilo odhalení krtka, který od 90. let pracoval na Ministerstvu zahraničí. Působil na českých ambasádách a zároveň donášel Kremlu. „Rusko má několik tajných služeb. Podle zveřejněných informací k aktuální kauze na Ministerstvu zahraničí šlo o ruskou Službu vnější rozvědky. Ta je podřízená přímo prezidentovi Putinovi,“ řekl Blesk Zprávám skandál analytik a bezpečnostní expert Milan Mikulecký. Kolik takových krtků může být a jak agenti "své lidi" získávají?

Dlouholetý zaměstnanec českého ministerstva zahraničí s ruskou civilní rozvědkou (SVR) a vynášel jí tajné informace někoolik let. Šlo o vysoce prověřeného zaměstnance, který měl i bezpečnostní osvědčení na nejvyšší stupeň přísně tajné, napsal Deník N s odkazem na své zdroje z diplomacie. Na ministerstvu pracoval od 90. let a vedle centrály v Praze působil také na českých ambasádách, mimo jiné v jedné z afrických zemí.

BIS s případem seznámila v první polovině letošního roku premiéra Petra Fialu a ministra zahraničí Jana Lipavského. BIS zároveň potvrdila odhalení krtka. „Na ministerstvu zahraničí byly z naší strany zmapované aktivity jednoho z jeho zaměstnanců ve vztahu k ruské zpravodajské službě,“ řekl Deníku N mluvčí BIS Ladislav Šticha. BIS podle deníku nejprve před lety zjistila, že SVR má na českém ministerstvu zahraničí zdroj citlivých informací, a poté ho identifikovala a sledovala. „Ruská rozvědka využila jeho slabosti pro ženy a peníze,“ cituje deník jeden ze svých diplomatických zdrojů.

Krtků jsou desítky, tvdí analytik

Kauza podle Mikuleckého znovu ukázala, že je Česko v hledáčku tajných služeb jiných zemí. „Nebudeme si dělat iluze, že zajímáme pouze Ruskou federaci. Jsou tu i jiné velmoci, které mají neustále zájem získávat české důvěrné informace. A to jak na úrovni státní, to znamená informace z prostředí bezpečnostních sil ministerstev, tak i na úrovni soukromé, kdy jde například o průmyslovou špionáž,“ vysvětlil.

„Těch krtků, kteří tu pracují pro Rusy i pro jiné ne úplně přátelské země, budou v České republice minimálně vyšší desítky,“ zdůraznil. Informátory, které cizí tajné služby získají na lokální úrovni, to znamená v cílové zemi, rozděluje přibližně do dvou okruhů.

„Někteří informátoři přijdou za agenty sami. Pracují pro ně z vlastního přesvědčení, když například nesouhlasí s režimem, který jejich zemi vládne,“ popsal Mikulecký Blesk Zprávám.

Druhou skupinu informátorů si naopak vytipují sami špioni. „Zjistí si jejich slabá místa, protože pracují na nějakém místě, která je pro ně zajímavé. Mohou tam třeba proudit informace, ke kterým se chtějí cizí tajné služby dostat,“ zdůvodnil bezpečnostní expert.

Po odhalení slabých stránek agenti informátorovi pomohou jeho zájmy rozvíjet i udržovat. Další taktikou je podle Mikuleckého informátora při něčem „nachytat“ a kombinovat pak vydírání se sliby. Podle Deníku N zaměstnanec Ministerstva zahraničí podlehl touze po ženách a penězích.

„V tomhle směru se nic nezměnilo, takhle to funguje už tisíce let od dob starého Říma. Peníze dokážou zlomit nejednoho člověka. Pokud se bavíme o moderní historii, tak jsou to stále standardní nástroje tajných služeb zemí celého světa, nejen Ruska,“ uvedl k tomu analytik.

Expert: Bezpečnostní prověrka jde zneužít. Co radí zákonodárcům?

Ruskou válku na Ukrajině by ale Mikulecký s odhalením krtka na Ministerstvu zahraničí nespojoval. V takovém případě se podle něj tajné služby zaměřují spíš přímo na Ukrajinu.

„Určitě je zvýšený zájem o případné dodávky určité výzbroje bojující ukrajinské armádě. K takovým informacím by se mohli dostat přes vývozní licence, do kterých je zapojené Ministerstvo obrany. Přestože je ale pomoc České republiky Ukrajině značná, stále svou podporou nemůžeme válku zvrátit. V tomto případě jde spíš o USA nebo Velkou Británii,“ řekl.

Odhalení krtka na ministerstvu podle něj v Česku otevírá hodně otázek. Dotyčný se kromě vyhazovu trestu jen tak nedočká.

„Přestože u něj byla prokazatelně dokázaná trestná činnost, podle stávajících zákonů ho není možné soudit s pomocí informací, které shromáždila česká tajná služba. U soudu je možné používat jen důkazy, které v rámci vyšetřování získala Policie České republiky,“ ujasnil.

Zákonodárci a vláda by se podle něj měli velice rychle zamyslet. „Je načase změnit zákony tak, aby bylo možné stíhat i trestnou činnost odhalenou za pomoci tajných služeb,“ apeloval Mikulecký.

Podle Deníku N byl krtek prověřený, měl i bezpečnostní osvědčení na nejvyšší stupeň přísně tajné. O koho přesně jde není z bezpečnostních důvodů známo.

„Neznáme identitu toho člověka a tedy ani stupeň té prověrky. Může se stát, že proklouzne někdo, kdo si tu prověrku nezasloužil, od toho tu máme naše tajné služby. Národní bezpečnostní úřad, který prověrky poskytuje, nemá vlastní síly na to, aby žadatele prověřoval,“ vysvětlil Mikulecký.

Upozornil ale i existenci opačných případů, kdy prověrku nedali nebo po přezkoumání odebrali lidem, kteří si ji naopak zasloužili.

„Z minulosti známe situace, kdy ty prověrky byly spíš zneužité proti konkrétním lidem, aby se jich mohl zbavit někdo, kdo neměl úplně čestné úmysly proti konkrétním ministerstvům,“ zakončil.