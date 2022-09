Přímotopy se finančně nevyplácí: Jak nepřijít o tisíce? Pomůže reflexní folie i jistič

Kde se přímotopy vlastně vzaly? Jejich podpora sahá do historie. V 80. letech mělo Česko výrazné zastoupení v energeticky náročném těžkém průmyslu a uhelné elektrárny znečišťovaly životní prostředí. V 90. letech se hospodářství začalo měnit, těžký průmysl už nespotřebovával tolik elektřiny, které byl dostatek. Domácnosti ji tak začaly využívat místo pevných paliv.

„Dokonce bylo možné získat na změnu vytápění elektřinou dotace, kilowatthodina elektřiny tehdy stála méně než jednu korunu. Lokální znečištění v obcích díky tomu výrazně pokleslo,“ připomněla Monika Bartošová ze společnosti Centropol. V roce 2022 se pak trh s elektřinou liberalizoval a Evropská unie později zavedla emisní povolenky, které se v každé MWh hradí.

Do ceny elektřiny se navíc promítají i narůstající platby za zemní plyn. „Elektřina pro rok 2023 stojí na velkoobchodním trhu více než 500 EUR za megawatthodinu,“ srovnává Bartošová. Lidé by tak měli v současné době využívání přímotopů zvážit a využívat je spíš jako doplňkové nebo nouzové zařízení, ne jako náhradu plynového kotle.

Přechod na přímotopné vytápění se tak nedoporučuje a domácnosti, které s nimi teď vytápějí, to podle Centropolu změní hned, jak budou moci.

„Pokud má někdo plynový kotel a tomu přizpůsobené rozvody tepla, přímotopy přikoupené do každé místnosti určitě ekonomičtější nebudou,“ upozornil expert ČEZ Pavel Fajx. Za energeticky efektivní je nepovažuje. „Laicky řečeno z jedné jednotky elektrické energie vyrobí jednu jednotku tepla, zatímco třeba u tepelných čerpadel se bavíme o poměru průměrně 1:3,“ dodal.

Ohlídejte si velikost jističe a sazbu

Aby uživatelé přímotopů ušetřili, Pavel Fajx radí ohlídat si dvě věci: velikost jističe a distribuční sazbu. „Pokud by měl zákazník třeba jistič 3x10 A nebo 3x16, nemusí to při zapojení více přímotopů najednou stačit. Pak by bylo potřeba požádat distribuci o zvednutí hlavního jističe, a to znamená i větší měsíční platbu,“ vysvětlil.

Využívání přímotopů podle Fajxe vyjde draho zákazníky s běžnou sazbou elektřiny D02. Ta je určená spíš pro svícení nebo vaření. Podle Bartošové jde zpravidla o domácnost s běžnými spotřebiči, která elektřinou dosud nevytápěla a ani s ní neohřívá vodu. Cena po zdražení však činí 5 500 korun za MWh silové elektřiny bez DPH, distribuce a dalších poplatků. „Celková jednotková cena však bude činit přibližně 9 400 korun za MWh,“ vypočítala.

Při příkonu přímotopu 2000 W, tedy 2 kWh, tak rodina za každou hodinu chodu zaplatí asi 19 korun. „Pokud přímotop poběží 8 hodin, bude je to stát v jedné místnosti 152 korun za den. Ve třech pokojích už to bude 456 korun za jediný den, tedy 13 680 korun měsíčně. A to ještě nezohledňujeme typ domácnosti, zateplení či velikost místností,“ vyjmenovala Bartošová.

Pro vytápění domácnosti elektřinou, například elektrokotli, přímotopy, nebo tepelnými čerpadly, je ale určená speciální sazba. Dříve šlo podle Romana Šperňáka z E.ON o takzvaný noční proud, kdy byla elektřina levnější.

„Dobu platnosti nízkého tarifu můžete najít třeba na webu svého distributora elektrické energie,“ radí. Pokud dvoutarifní sazbu lidé nemají, mohou se podívat na stránky Energetického regulačního úřadu nebo na weby příslušných distributorů. Tam zjistí, jestli nákupem a instalací přímotopu splní podmínky pro její přiznání. „Na instalaci elektrického vytápění a přímotopů myslí sazba D57d,“ doplňuje Šperňák.

I se speciální sazbou by však přímotopy měly být vzhledem k velké spotřebě elektřiny jen krátkodobým řešením, třeba pro přitápění v bytě nebo dobře zatepleném domě během chladnějšího počasí.

Centropol také zmiňuje extrémní případy, kdy má domácnost dosud zafixovanou nízkou cenu silové elektřiny na úrovni 1 600 korun za MWh. To znamená jednotkovou cenu s DPH na úrovni 4 683 korun za MWh. „Ale ani tak tento typ vytápění nemá budoucnost. Elektřina bude vždy dražší než plyn, protože se z něj vyrábí,“ upozorňuje.

Levný přímotop? Vyšší spotřeba a rozvířený prach, tvrdí experti

Spotřeba elektrických přímotopů se totiž pohybuje zhruba od 300 do 3 000 Wattů v závislosti na provedení. Je nějaký typ elektrického topidla výhodnější než jiný?

„Každý se hodí pro jinou příležitost a je potřeba znát preference uživatelů. Pokud chci například do koupelny na chalupě pořídit doplňkový vytápěcí zdroj kvůli přebalování malého miminka po koupeli, mohu využít infrazářič. Splňuje moje požadavky pro jednorázové použití po velmi krátkou dobu. V jiných situacích se ale může víc hodit zase konvektor,“ radí Fajx z ČEZ.

Šperňák radí investovat do kvalitnějšího zařízení. „Levný přímotop s ventilátorem má obvykle velkou spotřebu a zbytečně víří prach. Lépe fungují dražší infrapanely, které pomocí infračerveného záření ohřívají předměty v místnosti. Často se používají také olejové radiátory, které se sice déle nahřívají, ale teplo dokážou také akumulovat,“ poradil.

„Pokud by se mělo jednat o mobilní přímotop jako nouzový zdroj tepla pro případné přerušení dodávky plynu nebo tepla z teplárny, pak je vhodnější olejový radiátor,“ souhlasí Bartošová. Má totiž určitou tepelnou paměť a ještě nějaký čas po odpojení z elektřiny sálá teplo. Okamžitě po vypnutí naopak přestanou hřát přímotopy fungující na principu topné spirály, která ohřívá vzduch a ten se s pomocí ventilátoru vhání do prostoru.

Vyplatí se také ohřívat různá místa v interiéru a využít toho, že elektrické přímotopy bývají často přenosné. „Je dobré ohřát jednu část místnosti a poté topidlo podle potřeby přesunout jinam,“ řekl Šperňák.

Správné větrání, reflexní fólie nebo polštář mezi okna

Radí využívat termostat, který je součástí přímotopu, a chytré ovládání. S ním je možné teplotu v místnosti regulovat. „Využít lze také třeba dálkově ovládanou chytrou zásuvku a topidlo ovládat na dálku. Pozor ale na to, zda příslušná chytrá zásuvka ,utáhne‘ tak velký výkon,“ dodal Šperňák.

Upozornil však, že přímotop musí mít dostatečný výkon, který by měl odpovídat zhruba 30 – 50 W na m3 vytápěného prostoru. „Tam, kde je pro to prostor, je nejjednodušší snížit teplotu vytápění v místnostech, zejména v těch, kde lidé netráví dlouhou dobu. Každý stupeň dolů představuje úsporu až 6 % energie,“ vysvětlil Fajx.

Zbytečnému plýtvání zamezí i správné větrání. To je krátké a intenzivní, probíhá několikrát denně a je lepší než trvale otevřené ventilačky. Pomůže také nalepit za topení reflexní fólii, která teplo odráží zpátky do místnosti.

Topení by neměly zakrývat závěsy, dečky, ani nic dalšího a výhodné není ani postavit před něj nábytek, který teplu zabrání postupovat dál do místnosti. Stará okna, kterými „táhne“, lze nouzově utěsnit polštářem, který omezí průvan a následné ochlazování místností.

„Alternativou může být také zprovoznění například krbu. Tady ale pozor na to, že by měla být provedena revize spalinových cest,“ upozornil.

Spotřebu energie lze výrazně omezit i bez nákladných investic. Základní přehled rad a tipů poskytne například web Šetřím.cz, kde uživatelé najdou u většiny opatření i konkrétní výpočet, jakou úsporu od něj mohou očekávat. Více než 300 tipů, jak ušetřit v různých segmentech domácnosti, nabízí také E.ON Rádce. Připomíná, že ušetřit je možné i na maličkostech.