Češi i v tropech skupovali přímotopy a krbová kamna. Bude jich nedostatek?

Už v březnu a dubnu, když se objevila hrozba nedostatku plynu, začali Češi nakupovat elektrická topidla a přímotopy. Uvedla to tisková mluvčí Datartu Olga Dolínková. A zájem neustal ani během letních tropů. „V tomto období se prodej tohoto typu zboží zvýšil zhruba o 30 %,“ řekla Blesk Zprávám.

Rostoucí obavy z nedostatku plynu vnímají i další obchody s elektronikou. „V posledních týdnech jsme zaznamenali enormní zájem o elektrické ohřívače, konvektory a radiátory, a to i přes aktuální tropické teploty. Nárůst prodejů se zvýšil asi 10x nebo 12x,“ sdělil Blesk Zprávám obchodní ředitel Electro World Michal Navrátil.

Datart už některé výrobky úplně vyprodal a podle vlastních slov se připravuje na další vlnu zájmu. „Vzhledem k tomu, že jde o sezónní zboží, dodavatelé zavážejí zboží teď v srpnu a v září. Očekáváme další vlnu zájmu o elektrická topidla ze strany zákazníků a jsme na ni připraveni,“ informovala Dolínková.

Electro World se obává, že některé produkty nebudou k dostání. „Dodavatelé nás ujišťují, že zboží bude dostatek. Je však velmi pravděpodobné, že při takhle zvýšené poptávce po elektrických ohřívačích nebude šíře sortimentu dostupná celou sezónu, jako to bylo v minulých letech,“ upozornil Navrátil.

Lidé nejvíc hledali přímotopy. Je ohrožená jejich dostupnost?

„Máme za sebou týdny, kdy elektrické přímotopy patřily na našem webu mezi nejvyhledávanější výrazy. Potíže s dostupností se samozřejmě nevyhýbají ani některým z našich dodavatelů,“ přiznala tisková mluvčí Mall Pavla Hobíková. Snaží se proto předzásobit.

A jak vybrat správný přímotop? „Záleží na velikosti prostoru, který chceme vyhřívat, na jednoduchosti manipulace s topidlem, případně na komfortu ovládání a možnosti časování. Smysluplným řešením může být taky nákup klimatizace, která chladí i topí a s nástupem chladnějších dní ji využívat jako topidlo,“ sdělila Dolínková z Datartu.

„Dostupnosti taky výrazně pomáhá zapojení několika set obchodníků z Česka i ze zahraničí, kteří své zboží nabízejí na našem online tržišti a jsou často velmi pružní, umí rychle reagovat na aktuální potřeby zákazníků a bývají zaměření na konkrétní úzký segment zboží, ve kterém jsou experty, což je i přesně případ různých typů přímotopů a olejových radiátorů,“ dodala.

Energetické firmy ale varují: využívání přímotopu by mělo být jen krátkodobé, protože umí být velmi nákladný. Prodejci si všímají také rostoucích nákupů elektrických vařičů, ohřívačů vody, které mohou lidé využít místo plynových spotřebičů

Lidem dělají nemalé vrásky na čele také rostoucí ceny energií, které se odráží v jejich nákupech. „Zájem o krby a krbová kamna se od vypuknutí konfliktu na Ukrajině dokonce zněkolikanásobil,“ uvedla Hobíková. Jde například o kondenzační nebo elektrické kotle, nejrychleji jdou ale na odbyt kotle na tuhá paliva, konkrétně na pelety.

„Dodání je přibližně za měsíc,“ doplnila Hobíková. Pelety dosud příliš rozšířené nebyly kvůli potřebě speciálního kotle, nyní zažívají boom a někde dokonce chybí. Zájem o krby potvrdil také Electro World. Asociace pro využití tepelných čerpadel odhaduje až 50% nárůst prodejů tepelných čerpadel.

Přímotopové šílenství se koná i v Německu, Ukrajinci zateplují okna

Stejně tak si dělají podle iRozhlasu Češi zásoby dřeva, a to na několik let dopředu. Musí na něj přitom čekat kvůli velkému množství objednávek i několik měsíců. Například Lesy České republiky už nabízí dřevo pouze na příděl, poptává ho totiž o třetinu víc lidí. Musí ale počítat s tím, že čerstvé dřevo by mělo několik měsíců schnout, aby bylo funkčnější a nezpůsobovalo korozi kovových částí kotlů.

Zvyšuje se i cena, a to až o 40 %. Loni stál jeden metr krychlový palivového dřeva podle Ekolistu průměrně 503 korun, letos to je 850 Kč. Levnější varianta je samovýroba, k tomu je ale potřeba například zkušenost s motorovou pilou.

Přibývá i krádeží. Za minulý rok zloději odvozem dřeva způsobili škodu 1 milion korun, to letos stihli mnohem dřív. Dříví se podle Deníku hlídá fotopastmi a do budoucna možná i čipy v kládách, díky kterým se bude moci sledovat zlodějova trasa.

Těží se navíc rychleji, než dřevo roste, a obavy mají například i výrobci papíru. Roste také poptávka po uhlí a zvyšuje se zájem o fotovoltaiku, která by domácnostem energeticky odlehčila.

Přímotopové šílenství zaznamenalo také Německo. Experti varovali, že zapojení příliš velkého množství těchto zařízení by v Německu mohlo ohrozit stabilitu sítě a přinést problémy i v sousedních zemích.

Na tuhou zimu se připravují na Ukrajině. Vytápění může narušit raketový útok a Ukrajinci si už teď zateplují okna, ať už papírovými páskami, gumovým těsněním nebo polyetylenovou pěnou. I na Ukrajině je podle Unianu zájem o krbová kamna.