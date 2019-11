Až do osudné noci v březnu 2018 žila rodina běžným životem. Nejstarší dívenka chodila do nedaleké školy, prostřední bráška do školky a s nejmladší holčičkou byla máma v domě společně s babičkou a prababičkou.

Vše změnil noční požár, který se rozhořel v pokoji dětí. Než mohl kdokoliv zasáhnout, bylo již pozdě.



Chtějí, aby sbírku prošetřil "finančák"

Na pomoc rodině vznikla sbírka a na účtu se sešlo více než 170 tisíc korun. Všechny peníze ale "padly" na dům, v němž zůstala bydlet babička dětí.

To potvrzuje i ředitel Oblastní charity ve Znojmě Evžen Adámek. „Veškerý výnos ze sbírky byl využit na dům, kde došlo k tragédii. Proč jsme nedali žádnou částku matce dětí? Vedli nás k tomu určité důvody, nechci to ale rozebírat,“ řekl Blesku Adámek.



Matka by ale nějaké peníze uvítala, ne pro sebe. Chce z nich zaplatit náhrobek. Rodinná kamarádka Svatava Dudešková to nechtěla nechat jen tak být. Hlavně díky její iniciativě vznikla transparentní sbírka a kameníci na pomníčku konečně pracují.

„V pondělí podám na finančním úřadě žádost o prošetření, jak byly peníze využity. S přítelem odkládáme každý měsíc nějaké peníze na náhrobek, ale jde to pomalu. Máme malý příjem,“ řekla pro Blesk.cz nešťastná máma.



délka: 00:31 Video V tomto domě zemřely tři děti (†1, †4, †9). Nepřežily požár. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Díky Dudeškové se o problému dozvěděl spolek Nebuďme lhostejní, který zřídil kvůli náhrobku transparentní účet: 2601707318/2010. „Celá investice vyjde na 72 tisíc korun. Každá, byť i jen malá částka, hodně pomáhá,“ upřesnila Dudešková.



Mezitím přiložili ruku k dílu mistři svého oboru ze znojemského Kamenictví Tomek – Kratochvíl. „,“ vysvětlil Luboš Tomek.